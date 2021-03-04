1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kadın ambulans şoförleri zamanla yarışıp vakadan vakaya koşuyor

14 yıldır ambulans şoförlüğü yapan Dilek Gilik: "Bir çocuk yetiştiren kadının hayatında yapamayacağı hiçbir şey yok"
 04 Mart 2021 13:28
+Aa- Yazdır
Kadın ambulans şoförleri zamanla yarışıp vakadan vakaya koşuyor

Yalova'da yaralanan veya sağlık sorunu yaşayan insanlara 112 Acil Sağlık ekibini yetiştirmek için zamanla yarışan kadın ambulans şoförleri hemcinslerine ve meslektaşlarına örnek oluyor.

İleri sürüş teknikleri eğitimi alan, siren çalarak yol aldıkları sokaklarda önemli bir görev üstlenen acil tıp teknisyenleri Dilek Gilik ve Zübeyde Erkut azim ve çalışkanlıklarıyla takdir topluyor.

14 yıllık ambulans şoförü Dilek Gilik, AA muhabirine, Adana'da başladığı mesleğini Yalova'da sürdürdüğünü söyledi.

Önceleri gittikleri yerlerde bazı kişilerin kendisini görünce alkışladığını, kimilerinin bir kadının ambulans kullanmasına şaşırdığını belirten Gilik, "Eskiden trafikte bazı erkek sürücüler yol vermeleri gerektiği zaman bizim cesaret edip geçemeyeceğimizi düşünüyor, yol vermeyenler oluyordu. Kadın olduğumuz için bazı hastalar, onları konforlu ve sağlıklı bir şekilde götüremeyeceğimizi düşünüyordu. Bunu Yalova'da aşmaya başladık." dedi.

Gilik, ambulans şoförü olmaya karar verdiğinde ailesinin çok zorunlu haller dışında direksiyona geçmesini istemediğini aktardı.

Bunu da zamanla aştığını anlatan Gilik, görevini başarıyla yerine getirdikçe ailesinin de kendisiyle gurur duymaya başladığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Açıkçası kendimle gurur duyuyorum. Hem sağlık personeliyim hem de ambulans kullanabiliyorum. Yani çok fonksiyonlu bir personel olmaktan dolayı kendimle gurur duyuyorum. Biraz klişe olacak ama Türk kadınlarımız özellikle cephede bile hiç korkmadan büyük bir cesaretle görev yapmış, çalışmış kadınlardır. O yüzden daha konforlu ve istediğimize ulaşabilir durumdayken bizler için zor diye bir şey yok diye düşünüyorum. Yeter ki kadınlar hayal edebilsin ve hayallerinin peşinden koşabilsin. Özellikle bir çocuk yetiştiren kadının hayatında yapamayacağı hiçbir şey yok. O yüzden birazcık cesaret edip biraz da hayal etsinler."

Zübeyde Erkut ise 7 yıldır ambulans kullandığını, bunun her kadının üstesinden gelebileceği bir meslek olduğunu vurguladı.

Kadınların her mesleği layıkıyla yapabileceğini dile getiren Erkut, "İnsanların bize bakışları, bizim için 'Kadınlar geldi' demeleri veya trafikte bizi sıkıştırmaya çalışmaları zorluyor ama bunlara rağmen yapabiliyoruz. Aileme ambulans şoförü olacağımı söylediğimde mutlu oldular ve bana destek veriyorlar. Kadınlar erkeklerin yaptığı her işi yapabilir. Güç gerekiyorsa biz de güçlüyüz, biz de her hastayı kaldırabilir, her aracı kullanabiliriz. Yeter ki kendilerine güvensinler." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
Jandarma astsubay çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu
03 Mart 2021 14:16		 Akademisyenler İnsan Hakları Eylem Planı'nı değerlendirdi
02 Mart 2021 19:51
Emniyet Müdürü'nden polislik hayali kuran çocuğa sürpriz
01 Mart 2021 21:28		 Mali müşavirler için arabuluculuk talebi
01 Mart 2021 07:49
Polisler okul bahçelerine sosyal mesafe uyarı işaretleri çizdi
28 Şubat 2021 15:53		 Sağlık ordusunun kar motorlu melekleri kurtarma görevlerine hazır
28 Şubat 2021 11:16
'Hayalet tabur'un efeleri
28 Şubat 2021 08:04		 Mehmetçik, hayat kurtarmak için zor koşullarda eğitim alıyor
27 Şubat 2021 17:29
NASA'dan Türk profesöre ödül
27 Şubat 2021 15:39		 Aile hekimi gönüllü olarak evlere gidip aşılama yapıyor
24 Şubat 2021 14:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:42 - Yargıtay'dan DKK darbe girişimi kararı: Cezaları onadı, beraatleri bozdu13:38 - Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın istifasına ilk açıklama13:35 - 5 katlı apartmanda yangın çıktı: Bir aile kurtarılmaya çılışılıyor13:32 - 'Din görevlisi Alevilere hakaret etti' iddiasına Valilikten açıklama13:28 - Kadın ambulans şoförleri zamanla yarışıp vakadan vakaya koşuyor13:25 - Üç ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
13:22 - Amasya'da valilik gönüllü seferberlik başlattı: 14 gün evden çıkmayın13:22 - TRT 1'den şoke eden karar! İki dizi birden ekranlara veda ediyor13:21 - Sağlık Bakanlığı ve kurumlarında normalleşme süreci tedbirleri belirlendi13:18 - İyi Partide 'fezleke' krizi!13:15 - Dişindeki apseyi önemsemedi, kendini ameliyat masasında buldu13:12 - Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
13:08 - Gölcük, Abant ve Yedigöller'de ekstra korona tedbirleri alınacak13:05 - 35 yıldır suskun, nikahında bile 'evet' demedi13:03 - Yaşlı çift 10 saat arayla koronaya yenik düştü13:00 - 'Köpeğime niye ilaç yazmıyorsun?' tartışması soruşturmaya dönüştü12:58 - Şehir Tiyatrolarında 'cinsel taciz' yargılamasında sanık iddiaları reddetti
12:52 - Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanlığı KPSS'siz 1500 personel alımı yapacak
Diyanet'in sözlü sınavına giren adayların torpil feryadı
Ümit Özdağ, çantalara onurunuzu sattınız deyip, İyi Parti'den istifa etti
Maskesiz kameraya takıldıysanız, artık ceza yazılabilecek
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
MEB'den idari izinlere dair resmi yazı
Kapatılan Şehir Üniversitesinin personeli kamuya aktarılacak
'Kırmızı' illerde yeni tedbirler devreye alındı
Feyzioğlu'ndan eylem planı yorumu: Reform değil adeta devrim
Tarlada bulduğu gök taşını 180 bin dolara sattı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
makarna 3
psikopat kedi 3
hapşıran kişinin ağzını kapamaması 2
Amalgam 1
Fotoğraf albümü 1
mantı 1
vurgun 2
klavye kullanmaktan yazı yazmayı unutmak 1
Ağır yaşamlar 1
sinemaya giden kişi sayısının azalması 1
SON İLANLAR
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adalet Bakanlığı 1287 temizlik görevlisi alacak
TÜBİTAK, AR-GE teknisyeni 3 personel alacak
Adalet Bakanlığı 155 Temizlik Görevlisi Alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 58 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam