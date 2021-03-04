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'Din görevlisi Alevilere hakaret etti' iddiasına Valilikten açıklama

Amasya Valiliği: "İlgili cumhuriyet savcısının talimatları çerçevesinde 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmıştır. Yine Göynücek Kaymakamlığımız iddialarda adı geçen din görevlisi hakkında derhal idari soruşturma başlatmıştır"
 04 Mart 2021 13:32
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'Din görevlisi Alevilere hakaret etti' iddiasına Valilikten açıklama

Amasya Valiliği, Göynücek ilçesinde Alevi vatandaşlara hakaret ettiği öne sürülen din görevlisi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Çeşitli basın yayın organları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda dile getirilen 'Göynücek ilçemizde bir din görevlisinin Alevi vatandaşlarımıza hakaret ettiğine' yönelik iddiaların çeşitli kesimler tarafından istismar edilerek, siyasi bir malzeme olarak kullanılması sebebiyle bu açıklamanın yapılması uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Bahse konu iddialar üzerine 2 Mart 2021 günü Göynücek İlçe Emniyet Amirliğine müracaatta bulunulduğu ve aynı gün ilgili cumhuriyet savcısının talimatları çerçevesinde "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, ayrıca Göynücek Kaymakamlığınca iddialarda adı geçen din görevlisi hakkında derhal idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İddia sahibi vatandaş, olayın 1-1,5 yıl önce olduğunu, şüpheli sıfatıyla dinlenen din görevlisi ise olayın 4-5 yıl önce iddia sahibinin beyanlarından farklı mahiyette gerçekleştiğini dile getirmişlerdir. Görüldüğü üzere güncel olmayan iddiaların, üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen şu anda dile getirilmesi ve çeşitli siyasi kesimler ile basın yayın organlarının konuyu hükümetimize ve devletimize bağlamaları kabul edilemez bir tutumdur."

Köklü tarihi ve kültürü ile Amasya'nın daima Anadolu'nun hoşgörü diyarı olduğu vurgulanan açıklamada, "Amasya farklı dinlerden ve mezheplerden insanlara kucak açmıştır. Bu aşamadan sonra iddialar yargıya taşındığından, Türk milleti adına karar veren bağımsız mahkemeler olayı tüm yönleriyle aydınlığa kavuşturacaktır. İdari yönden de ilgili kişi hakkında Valiliğimizce yürütülen soruşturma devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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