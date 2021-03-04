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'Çok yüksek riskli' ilde Validen uyarı: Yatay seyrediyoruz

Giresun Valisi Enver Ünlü: "İnşallah 10-15 güne kadar tedbirleri sıkı tutarsak Giresun'un normalleşeceğine inanıyorum. Test sayımız ile pozitif vaka oranlarımıza baktığımızda yükseliş yok çok şükür. Bir haftadır yatay seyir izliyor diyebiliriz"
 04 Mart 2021 13:48
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'Çok yüksek riskli' ilde Validen uyarı: Yatay seyrediyoruz

Giresun Valisi Enver Ünlü, vatandaşlara Kovid-19 ile mücadeleye destek çağrısında bulunarak, "Test sayımız ile pozitif vaka oranlarımıza baktığımızda yükseliş yok çok şükür. Bir haftadır yatay seyir izliyor diyebiliriz. Bundan sonra inşallah tedbirleri sıklaştırarak yukarıya doğru değil, aşağıya doğru seyir bekliyoruz." dedi.

Kovid-19 risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan kentte Vali Ünlü, İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesi kapsamında Gazi Caddesi'ndeki denetimlere katılıp esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Ünlü, vatandaşlardan kalabalıklardan mümkün olduğunca uzak durmalarını, maske ve mesafe kurallarına özen göstermelerini istedi.

Özellikle şu anda yaşanan artışın en büyük nedeninin mutant virüs olduğunu belirten Ünlü, "Acil servislerimizde, yoğun bakımlarımızda çok şükür her şey kontrol altında. Arkadaşlarımız sahada, bugün yeni ekipler de oluşturduk. 60 grup ve 200 kişiyle merkezde, yine ilçelerde kaymakamlarımız başkanlığında gruplar oluşturuldu. Tedbirleri gözden geçireceğiz." diye konuştu.

Ünlü, mobil ekiplerin yanı sıra HES kodu kontrolü yapılan sabit noktalar bulunduğunu, temaslı ya da pozitif olduğu halde evinden çıktığı belirlenen kişilerin KYK yurtlarına alındığını anlatarak, "Bugünden itibaren evlerde bulunanları çok daha sıkı kontrol edeceğiz. Çünkü bu mutasyonlu virüs çok daha hızlı yayılıyor. Onun için pozitif ve temaslı vakalarımızın kendilerini evlerinde kesinlikle evlerinde izole etmeleri lazım." dedi.

Giresun halkına sürdürülen mücadeleye destek olmaları çağrısında bulunan Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temaslı ve pozitif vakalar çok hızlı şekilde kimseye bulaştırmadan hastalığı yakalayabilirsek zaten, bu bulaş hızını ve zincirini kırarız diye ümit ediyoruz. Amacımız da bu. Yoksa insanların iş yerlerini kapatmak, insanları evlerine hapsetmek değil amacımız. Temaslı ve pozitif vakalarımızın hızlı tespit edilerek izole edilmesi gerekiyor. Onun için de filyasyon ekiplerimiz sahada. Sivil ve resmi ekiplerimiz var. İnşallah 10-15 güne kadar tedbirleri sıkı tutarsak Giresun'un normalleşeceğine inanıyorum."

Ünlü, test ve vaka sayılarına da değinerek, "Test sayımız ile pozitif vaka oranlarımıza baktığımızda yükseliş yok çok şükür. Bir haftadır yatay seyir izliyor diyebiliriz. Bundan sonra inşallah tedbirleri sıklaştırarak yukarıya doğru değil, aşağıya doğru seyir bekliyoruz. Bunun için de vatandaşlarımızdan destek, anlayış bekliyoruz. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Vali Enver Ünlü, aşı çalışmalarında şu anda 75 bin seviyesine ulaştıklarını ve bu noktada da takvimin önünde gittiklerini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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