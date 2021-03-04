WhatsApp masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü görüşme özelliği geldi
|04 Mart 2021 13:51
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WhatsApp'ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü aramalar yapılabilmesi için yeni bir özellik ekledi. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, akıllı telefonlarında olduğu gibi bilgisayarlarından da arama yapabilecek.
Kullanıcılar böylece telefonlarına ulaşmak zorunda kalmadan gelen aramalara bilgisayarlarının başında otururken cevap verebilecek. Şirket ayrıca masaüstü sürümler üzerinden yapılacak görüşmelerin de uçtan uca şifreleneceğini, yani bu görüntülere ulaşılamayacağını vurguladı.
WhatsApp'ın masaüstü sürümüne getirilen sesli ve görüntülü arama özelliği, şu an için yalnızca birebir aramaları destekliyor. İlerleyen süreçte ise Zoom ve buna benzer uygulamalarda yaşanan deneyim, WhatsApp'a da gelecek.
WhatsApp'tan sesli ve görüntülü aramalar yapmak için öncelikle uygulamanın en son masüstü sürümünü bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor. Sonrasonda WhatsApp Web'de olduğu gibi QR kod ile karşılaşacaksınız. Bu QR kodu okutup hesabınızı açtıktan sonra WhatsApp'ın masaüstü sürümleri üzerinden sesli ve görüntülü aramalar yapabilirsiniz.
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