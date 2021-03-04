Çok yüksek riskli iller arasındaki Edirne'de, mutasyonlu virüs etkisi
|04 Mart 2021 13:56
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Edirne'de son zamanlarda artış gösteren korona virüs vakalarıyla birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayılarında Edirne'nin vaka oranı 107,43 olarak belirlendi.
Türkiye haritasında kırmızıyla işaretli iller arasında çok yüksek riskli olarak belirtilen Edirne'de, yaşanan son gelişmeler hakkında Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr. Gürcan Altun, açıklamalarda bulundu. Edirne'nin İpsala ve Keşan ilçelerinde vaka artışlarının devam ettiğini belirten Altun, vaka sayılarının artışında mutant virüsün etkili olduğunu savundu.
Şehirlerarası kısıtlama getirilmeli
Özellikle İpsala ilçesinde vaka artışlarının yaşandığına dikkat çeken Altun, Keşan ilçesinde de olgu sayılarında artış yaşandığını öne sürdü. Keşan ve İpsala'da bazı bölgelerin karantinaya alındığını açıklayan Altun, ancak bu karantinanın geç alındığını öne sürdü. Edirne'nin çok yüksek riskli iller arasında yer aldığını hatırlatan Altun, zorunlu ihtiyaçların karşılanması haricinde çok yüksek riskli illere girişlerin kapatılması çağrısında bulundu.
Edirne'de nüfusun yüzde 17'si aşılandı
"Edirne'nin korona virüs risk durumlarındaki değişimleri izlenmeli" diyen Altun, bu değişimlerin nedenleri araştırılıp gün yüzüne çıkartılması ve toplumla paylaşılması gerektiğini belirterek, aynı hataların tekrarlanmaması için gerekli önlemler alınmasını ifade etti. Edirne'de toplam nüfusun yüzde 17'sine korona virüs aşı yapıldığının da altını çizen Altun, bu oranın başarılı olduğunu ifade etti.
Mutant virüsün tespit edildiği iller açıklanmalı
Mutant virüsün tespit edildiği illerin mutlaka açıklanması gerektiğini savunan Altun, "O illerde yaşayan yurttaşlarımızın bunu bilmeye hakkı vardır. Mutant virüsün bulaşıcılığının çok daha fazla olduğu bilindiği için, görülen illerin açıklanmasıyla, bu illerde yaşayan yurttaşlarımızın daha dikkatli davranmaları sağlanabilir. Dolayısıyla, hastalığın kontrol altına alınması kolaylaşabilir" açıklamasında bulundu.
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