EKYS sınav giriş belgeleri yayımlandı
ÖSYM, 2021 MEB-EKYS sınav giriş belgelerini yayımladı
|04 Mart 2021 14:04
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2021-MEB-EKYS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
14 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 04 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
14 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-MEB-EKYS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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