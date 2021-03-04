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EKYS sınav giriş belgeleri yayımlandı

ÖSYM, 2021 MEB-EKYS sınav giriş belgelerini yayımladı
 04 Mart 2021 14:04
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EKYS sınav giriş belgeleri yayımlandı

2021-MEB-EKYS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

14 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 04 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

14 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-MEB-EKYS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
Memurlar.Net
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