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Görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti

Sivas'ta görevi başında rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirerek 42 yaşında hayatını kaybeden polis memuru Selahattin Pınar, son yolculuğuna uğurlandı.
 04 Mart 2021 14:07
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Görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti

Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) görevli Pınar, dün görevi başında rahatsızlandıktan sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada kalp kapakçıklarından ameliyata alınacağı sırada kalp krizi geçiren Pınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

POMEM önünde düzenlenen cenaze törenine, Pınar'ın ailesi ve yakınları, Vali Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, protokol üyeleri ile emniyet mensupları katıldı.

Pınar'ın naaşı, yapılan duadan sonra tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Hakkari kırsalında 1995'te terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Onbaşı Ercan Pınar'ın kardeşi olan Sadettin Pınar'ın cenazesi, Ayyıldız Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.
Anadolu Ajansı
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