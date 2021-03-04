'Trabzon için 15 günlük tam kapanma söz konusu değil'
|04 Mart 2021 14:11
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle son aylarda kırmızı alarm verilen Trabzon'da Vali İsmail Ustaoğlu, Karadeniz'de uzmanlar tarafından 15 günlük tam kapanma önerisinin kentte şuan için söz konusu olmadığını belirtti. Trabzon'da virüsün cenaze namazları ve taziyelerden bulaştığı uyarılarına rağmen kurallara uyulmadığını da dile getiren Vali Ustaoğlu, "Şuan böyle bir şey söz konusu değil. Bu hafta başı Cumhurbaşkanımız kabine sonrası kamuoyu ile paylaştı. Şuan kamuoyu ile paylaşılanlar dışında herhangi bir şey söz konusu değil. Hep birlikte bu mücadelenin içerisinde olacağız. Biz gayet iyi durumdaydık, son 3-5 aydır bu sıkıntılı sürece girdik. Belli bir düşüşümüzde oldu, şuan bir direnç var. İnşallah biz bu vaka direncini sayısal anlamda el birliğiyle kırıp daha iyi yerlere geleceğiz. Bizim özellikle sıkıntı çektiğimiz belli alanlar var. Ailelerin akşamları bir araya geldiği ortamlar, cenaze sonrası bir araya gelinmeler. Maalesef o duygusal iklim içerisinde kolluk kuvvetlerimiz oraya müdahalede zorlanıyor. Bunları artık bizim terk etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.
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