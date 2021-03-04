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MSB: Karadeniz, Akdeniz, Ege Mavi Vatandır bizlere

MSB: "Çelikten kaledir donanmamız. Şimşek çaktırır denizlerde. Karadeniz, Akdeniz, Ege Mavi Vatandır bizlere."
 04 Mart 2021 14:32
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MSB: Karadeniz, Akdeniz, Ege Mavi Vatandır bizlere

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi ve Akdeniz'de 25 Şubat'ta başlayan "Mavi Vatan 2021 Tatbikatı" görsellerini paylaştı.

Görseller, Bakanlığın Twitter hesabından, "Çelikten kaledir donanmamız. Şimşek çaktırır denizlerde. Karadeniz, Akdeniz, Ege Mavi Vatandır bizlere." ifadeleriyle paylaşıldı.

Anadolu Ajansı
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