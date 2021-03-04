Erdoğan'dan, EİT üyelerine KKTC ile işbirliği yapılması çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm üyelerimizi KKTC ile ilişkileri her alanda geliştirerek, maruz kaldığı haksızlıkların üstesinden gelmesine yardımcı olmaya davet ediyorum
|04 Mart 2021 14:45
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
Sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.
Çalışmalarımızı meydan okumalarına rağmen tüm kararlılıkla sürdürdük. Dost, kara günde belli olur inancıyla 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destek sağladık. Yerli aşıda da büyük mesafe sağladık.
Ecobank üyesi olmayan ülkelere üyelik çağrımızı tekrarlıyorum.
Tüm üyelerimizi KKTC ile ilişkileri her alanda geliştirerek, maruz kaldığı
haksızlıkların üstesinden gelmesine yardımcı olmaya davet ediyorum
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