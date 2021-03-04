1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

200 haneli mezraya, mutasyonlu virüs karantinası

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Demirkuyu Mahallesi Darısever mezrası, 5 kişilik bir ailede mutasyonlu virüs tespit edilmesi nedeni karantinaya alını.
 04 Mart 2021 14:49
+Aa- Yazdır
200 haneli mezraya, mutasyonlu virüs karantinası

Darısever mezrasında yaşayan 5 kişilik bir aile, korona virüs şikayeti nedeni ile hastaneye başvurdu. Yapılan testlerin ardından ailenin mutasyonlu virüs taşıdığı belirlendi. Filyasyon ekiplerince 200 haneli mezrada yapılan çalışmada, 16 kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından mezra karantinaya alındı.

Konu ile ilgili bilgi veren Silvan İlçe Sağlık Müdürü Mahmut Utangaç, "Demirkuyu Mahallesine bağlı Darısever mezrasında 5 kişilik ailede mutasyonlu virüs tespit edildi. Filyasyon ekiplerimiz tarafında yapılan taramalarda mezrada ikamet eden 200 kişinin testi alındı. Yapılan test sonucu 16 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Mezrada testi pozitif çıkan vatandaşların tedavileri evde devam ediyor. Kısıtlamalarda alınan yeni kararlar doğrultusunda, vatandaşlarımızın rehavete kapılmamaları lazım. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulsun" dedi.

Mezraya giriş çıkışlar kapatılırken, vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Gruplarınca giderileceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
Dört ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
04 Mart 2021 15:07		 EKYS sınav giriş belgeleri yayımlandı
04 Mart 2021 14:04
Sağlık Bakanlığı ve kurumlarında normalleşme süreci tedbirleri belirlendi
04 Mart 2021 13:21		 Van'da 4 mahallede okullar 10 gün tatil edildi
04 Mart 2021 12:14
'Edirne kırmızısı markamız, Kovid kırmızısı mücadelemiz olsun'
04 Mart 2021 12:11		 En çok maske cezası yazılan ilde dinamik denetim süreci başladı
04 Mart 2021 11:54
Ankara'daki eczanelerin mesai saatleri yeniden düzenlendi
04 Mart 2021 11:35		 Koronavirüs risk haritasındaki sarı ve turuncu illere uyarı
04 Mart 2021 11:00
Kapatılan Şehir Üniversitesinin personeli kamuya aktarılacak
04 Mart 2021 10:15		 Sözleşmeli peyzaj mimarlarının ücreti değişti
04 Mart 2021 10:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:18 - Belediye Başkanından 3 gün gönüllü karantina çağrısı15:11 - Valilikten açıklama: Kırmızı bu şehre hiç yakışmıyor15:07 - Dört ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı14:59 - Merkez Bankası rezervleri arttı14:55 - New York'taki Türkiye aleyhtarı ilanlara soruşturma14:49 - 200 haneli mezraya, mutasyonlu virüs karantinası
14:45 - Erdoğan'dan, EİT üyelerine KKTC ile işbirliği yapılması çağrısı14:39 - ByLock kullanıcısı eski öğretmene FETÖ üyeliğinden hapis14:32 - MSB: Karadeniz, Akdeniz, Ege Mavi Vatandır bizlere14:19 - Validen, Başkentteki ekmek zammına ilişkin açıklama14:14 - Korona olan İlçe emniyet müdürü hastanede tedaviye alındı14:11 - 'Trabzon için 15 günlük tam kapanma söz konusu değil'
14:07 - Görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti14:05 - Öğretim ve araştırma görevlisi kadrolarında liyakat nasıl sağlanır?14:04 - EKYS sınav giriş belgeleri yayımlandı14:02 - 220 bin öğretmen masal öğretmenliği sertifikası aldı13:56 - Çok yüksek riskli iller arasındaki Edirne'de, mutasyonlu virüs etkisi
13:51 - WhatsApp masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü görüşme özelliği geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanlığı KPSS'siz 1500 personel alımı yapacak
Diyanet'in sözlü sınavına giren adayların torpil feryadı
Ümit Özdağ, çantalara onurunuzu sattınız deyip, İyi Parti'den istifa etti
Maskesiz kameraya takıldıysanız, artık ceza yazılabilecek
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
MEB'den idari izinlere dair resmi yazı
Kapatılan Şehir Üniversitesinin personeli kamuya aktarılacak
'Kırmızı' illerde yeni tedbirler devreye alındı
Tarlada bulduğu gök taşını 180 bin dolara sattı
Feyzioğlu'ndan eylem planı yorumu: Reform değil adeta devrim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
var 1
dalgasıyla başa çıkamayacağın denize girme 1
ice man 1
mariana çukuru 2
niğde 2
sözlü sınav 1
zenginleştirilmiş uranyum 1
eskişehirspor 1
şahin 2
1990 lı yılları anımsamak 1
SON İLANLAR
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adalet Bakanlığı 1287 temizlik görevlisi alacak
TÜBİTAK, AR-GE teknisyeni 3 personel alacak
Adalet Bakanlığı 155 Temizlik Görevlisi Alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 58 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam