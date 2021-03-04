Valilikten açıklama: Kırmızı bu şehre hiç yakışmıyor

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 9 köy ve 2 mahallede, bazı yerleşim yerlerinde karantina uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yapılan tüm çalışmalara rağmen Kovid-19 vakalarının artış göstermesi nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun bir dizi karar aldığı belirtildi.

Kararların, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alındığına işaret edilen açıklamada, bu doğrultuda Ardeşen ilçesine bağlı Yeniyol, Şenyurt ve Köprüköy köylerinde 2'şer hane, Yavuz köyünde bir mahalle, Seslikaya köyünde Cami mevkisi, Elmalık Mahallesi'nde Küme evleri, İyidere ilçesine bağlı Büyükçiftlik köyü ve merkeze bağlı Ambarlık köyünde karantina uygulamasının başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, yeni alınan karar doğrultusunda, Kalkandere ilçesine bağlı Yolbaşı köyünde Yavuz Sultan Selim Sokağı, Fındıklı ilçesinde Merkez Mahallesi Lale Apartmanı ve İkizdere ilçesine bağlı Ilıca köyünde 5 haneli apartman ile bir evde karantina uygulamasına bugün itibarıyla başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu şehre kırmızı hiç yakışmıyor. Rize'ye yeşilin yanında en çok mavi yakışıyor. Salgın ile mücadelede denetimlere uyalım." ifadelerine yer verildi.