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Belediye Başkanından 3 gün gönüllü karantina çağrısı

Edirne'nin Keşan ilçesinde vaka sayılarındaki yükseklik nedeniyle Kovid-19'la mücadelede seferberlik ilan edildi.
 04 Mart 2021 15:18
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Belediye Başkanından 3 gün gönüllü karantina çağrısı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediyede düzenlediği basın toplantısında, vaka sayılarının çokluğu nedeniyle Edirne Valisi Ekrem Canalp'in ilçede bir toplantı düzenlediğini ve çeşitli önlemler alındığını söyledi.

Edirne'nin risk haritasında "kırmızı" renkle işaretlenmesinin en büyük nedeninin Keşan'daki vaka sayılarının çokluğu olduğuna işaret eden Helvacıoğlu, topyekun seferberlikle vaka sayılarının düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

Helvacıoğlu, salgının önüne geçebilmek için vatandaşlardan cuma, cumartesi ve pazar günü zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını talep etti.

Türkiye'nin pek çok yerinde iş yerlerindeki kısıtlamalar kaldırılmasına rağmen ilçedeki pazar yerini dahi kapatmak zorunda kaldıklarını ifade eden Helvacıoğlu, şöyle konuştu:

"Çok acı, hiç yakışmıyor bize. Denetimler ve cezalar için kimse kusura bakmasın. Saros Körfezi'ne giriş çıkışlar kontrol altına alınacak. Mahalle, sokak karantinaları olacak. Bugünden itibaren park alanlarını kapatıyoruz. Vaka sayısı fazla olan köylere ulaşım yasağı planladık. Lütfen 3 gün gönüllü karantinaya girelim.

Şu anda hastanede vaka sayısı 4 kat arttı, servisler, yoğun bakımlar dolu, cenaze sayıları arttı. Canımız acıyor biliyorum ama bu önlemleri arttırmamız gerekiyor. Bakın il olarak kırmızı olduk. Tamam kırmızıyı severiz ama korona kırmızısını değil. Üzgünüm, tekrar söylüyorum, Keşan'ın hasta sayısı tüm Edirne'nin kırmızı renk olmasına yetiyor. Tek başına Edirne'yi kırmızı yapan Keşan'da yangın var, bu yangını kurallara riayet ederek söndüreceğiz."
Anadolu Ajansı
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