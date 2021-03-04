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'Kırmızı' alarm veren ilde HES kodu uygulanan caddeye girme kuyrukları

Türkiye korona risk haritasında 'kırmızı' renkle 'çok yüksek riskli' iller arasında bulunan Samsun'da kolluk kuvvetleri tedbir ve denetimleri arttırırken, vatandaşlar ise HES kodu uygulaması yapılan kalabalık cadde girişlerinde kuyruk oluşturdu.
 04 Mart 2021 15:46
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'Kırmızı' alarm veren ilde HES kodu uygulanan caddeye girme kuyrukları

Yeniden normalleşme sürecine giren Türkiye'de normalleşmeye en uzak illerden biriside çok yüksek risk gurubunda yer alan Samsun oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı korona virüs vaka sayılarında son açıklanan rakamlara göre Samsun'da tespit edilen vaka sayısı bu hafta 3 bin 555 kişi olarak tespit edildi.

Trabzon, Rize, Giresun ve Ordu ile birlikte normalleşmeye en uzak illerden biri olan Samsun'da kontrollü normalleşme dönemi kapsamında kolluk kuvvetleri dinamik denetim modeli faaliyeti gerçekleştirdi. Ekipler, temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak birlikte tam normalleşmeye geçilmesi için şehrin birçok yerinde denetim yaptı. Samsun Valiliği'nin talimatı ile kalabalık cadde ve sokaklardaki girişlerde HES kodu zorunluğu ile kalabalığın önüne geçilmesi hedeflendi.

Vatandaşlar, riskli olmasına karşın kalabalık caddelere girmek için polis ekiplerinin HES kodu kontrolü yaptığı noktalarda kuyruk oluşturdu. Oluşan kuyruk hem kuyrukta olmayan vatandaşlar hem de kuyrukta bekleyen vatandaşlar tarafından eleştirildi.

"Samsun'a korkarak geldim"

Vaka sayısının pik yapmasına rağmen vatandaşların kalabalık caddelere girmek için sıra beklemesini eleştiren Seyit Ahmet Eliöz isimli vatandaş, "Bizim insanımız hiç mesafe kuralına uymuyor. Türkiye çapında kafe ve restoranları açılan yerler var. Samsun'da mesafe kuralına uyulmadığından buralar açılmadı. Mesafe kuralını hatırlatıyoruz, yine de uyulmuyor. Böyle olunca elbette ki Samsun vaka sayısında Türkiye'de 1. sırada olur. Kalabalık cadde girişlerinde HES kuyruğu var. Ben de mecbur beklemek zorunda kaldım. İlimizde çok sayıda kişi koronadan vefat etti. Ben Ladik ilçesinden Samsun'a korkarak geldim. Ladik'te de virüs var ama Samsun'da virüs kapmaktan çok korkuyorum. Bazı vatandaşlar kurallara uymadığı için Samsun vaka sayısında Türkiye birincisi oluyor. Samsun'umuza yazık oluyor" dedi.

Samsun'un en kalabalık caddesi olan Mecidiye Çarşısı'na girmek için kuyrukta sıra bekleyen Murat Erman isimli vatandaş, "Denetimlerin sıkılaşması her açısından güzel bir gelişme. En azından bu virüs illetinden kurtuluruz. Vatandaşların işlek caddeye girmek için sıra beklemesi konusunda da sanırım güzergahları caddeden geçtiği için bekliyor olabilirler. İşi olanlar galiba çarşı içini kullanıyorlar. Geçmek gerektiği için bu yolu kullandıklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

HES kodu sorgulaması kuyruğunda da mesafe kuralına uyulmamasına tepki gösteren başka bir vatandaş ise şunları söyledi:

"Temizlik, maske ve mesafe kuralına uyduğumuz sürece bu işler bir an önce biter ve sıkıntı kalmaz. Ama insanlarımız buna izin vermiyor. Kendi kendilerine yaşıyorlar. Mesafemizi korumadıkça, maskemizi takmadığımız sürece bu virüsün temizleneceğini sanmıyorum. İnsanların kalabalık bir caddeye girmek için sıra beklemesi ise çok kötü bir durum."
İhlas Haber Ajansı
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