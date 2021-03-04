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İstanbul'da yeni normalleşme adımı: Ulaşım yasağı kalktı

İstanbul Valiliği: İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençler ve çocukların toplu taşıma yasağı kalktı.
 04 Mart 2021 16:09
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İstanbul'da yeni normalleşme adımı: Ulaşım yasağı kalktı

İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi, İstanbul'da 65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocukların toplu ulaşım araçlarını kullanabilmesini kararlaştırdı.

Memurlar.Net
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