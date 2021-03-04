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12 yaşındaki çocuk, ilkokulun duvarının altında kalarak yaşamını yitirdi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ilkokulun yıkılan avlu duvarının altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
|04 Mart 2021 16:36
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Perihan Tutak (12), Yeşilyuva İlkokulu'nun avlusunda, okul kapalı olduğu sırada oyun oynamak istedi. Okulun bahçesine çevre duvarı üzerinden atlayarak girmeye çalışan Tutak, yıkılan duvarın altında kalarak ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların çabasıyla yıkılan duvarın altından çıkarılan çocuk, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuk, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Perihan Tutak'ın cenazesi, yakınları tarafından Buruk Mezarlığında toprağa verildi.
Ölen çocuğun babası Cuma Tutak, gazetecilere, kızının, mezun olduğu ilkokulu görmek için sevinçle evden çıktığını belirterek, "Daha sonra çocuğumuzun ölüm haberini aldık. Ciğerim gitti." dedi.
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