1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Depremzedelerin eşyaları için hassas çalışma

İzmir'de, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların molozlarının depolandığı alanda çalışan 25 işçi depremzedelere ait anıları ve eşyaları bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor. Polis eşliğinde yapılan aramalar sonucu ulaşılan eşyalar sahiplerine teslim ediliyor.
 04 Mart 2021 16:50
+Aa- Yazdır
Depremzedelerin eşyaları için hassas çalışma

İzmir'de can kayıplarının yaşandığı depremde yıkılan Rıza Bey, Emrahlar, Doğanlar ve Yağcılar apartmanlarından çıkan moloz yığınları, Menemen ilçesi Koyundere Mahallesi'nde bulunan güvenlik depolama sahasında muhafaza ediliyor. 7 gün 24 saat boyunca polis ekipleriyle korunan moloz yığınlarında, depremzedelere ait eşyalar, ihaleyi alan bir firma tarafından ayrıştırılıyor. Yapılan hassas çalışmalar sonucu ulaşılan çanta, altın, takı, oyuncak ya da fotoğraf albümü gibi eşyalar polis ekiplerine teslim ediliyor. Ayrıştırma işlemi ise polis ekipleri tarafından kamerayla kayıt altına alınıyor. Ayrıştırma işlemi yapan 25 işçinin, her sabah mesaiye geldiklerinde ve alandan ayrılırken polisler tarafından üst aramaları yapılıyor.

'YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE ZİYNET EŞYASI BULUNDU'

Enkazdan manevi yönü yüksek eşyalar çıktığı gibi yüklü miktarda altın ve paranın da çıktığını dile getiren firmanın koordinatörü Coşkun Cihangir, "Burada yıkılan dört binanın enkazı bulunuyor. Bu binalar Rıza Bey, Doğanlar, Emrah ve Yağcıoğlu apartmanları. Bu binalar büyük bir trajedinin yaşandığı binalarımızdı. Molozların arasından vatandaşlarımızın değerli eşyalarını bulmak için ayrıştırma işlemi yapmaktayız. Bir nebze de olsa depremzedelere yardımcı olmak için altınlarını, paralarını, değerli eşyalarını, fotoğraf albümlerini, çocuklara ait oyuncakları bulmaktayız. Emrah ve Rıza Bey apartmanlarında çalışmalarımızı tamamladık. Diğer iki binada da çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar yüklü miktarda para ve ziynet eşyası bulundu. Polis nezdinde teslim alındı ve zabıt tutularak savcılığa gönderildi. Büyük acıları var, depremzedelerin bu acısını bir nebze de olsa eşyalarını bularak azaltmak bizleri mutlu ediyor. Bin kamyonun üzerinde moloz geldi. Alanda toplamda 25 kişi çalışıyor" dedi.

ŞEHİT ANNESİNİN OĞLUNA AİT PARA ÇANTASINI BULUP, TESLİM ETTİK'

2 aydır çalışmaların devam ettiğini belirten Cihangir, 15 gün içinde çalışmaları tamamlamayı planladıklarını kaydetti. Bir annenin depremde vefat eden çocuklarına ait oyuncakların bulunması için enkazın olduğu alana gelerek ekibe fotoğraflarını gösterdiğini ifade eden Cihangir, "Rıza Bey Apartmanı'nda yaşayan bir hanımefendi bu bölgeye geliyordu. Kendisi deprem sırasında işte olduğu için çocukları ve annesi rahmetli olmuş. Buraya gelerek dışarıdan çalışmaları izledi. Bizden çocuklarına ait oyuncakları ve fotoğraflarının bulunduğu hafıza kartını bulmamızı istedi. Bizlere oyuncakların fotoğrafını gösterdi. Geri kalan eşyalar için hiç umurunda olmadığını söyledi" dedi.

Yine bir gün bir şehit annesinin geldiğini belirten Cihangir, şöyle devam etti: "Oğlunu akşam rüyasında görmüş. Oğluna ait parası enkazda kalmış. Geldiği gün o varken biz o para çantasını bulduk. Ekiplerimiz haber verdiğinde, paranın kapıda bekleyen kişiye ait olduğunu öğrendiğimizde tüylerimiz diken diken oldu. Burada çalışırken çok büyük şeyler yaşıyoruz. Personel depremzedelere ait eşyalar konusunda çok hassas davranıyor. Bu alanın trajik bir atmosferi var."

'ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZLA ÇOK DUYGUSAL ANLAR YAŞIYORUZ'

Yaptıkları çalışmaların psikolojik olarak çok büyük bir etkisi olduğunu aktaran saha şefi Harun Çolak (50) ise yapılan çalışmalarda personelin çok hassas davrandığını belirtip, "İş makinelerimiz enkazdan bir parça alıyor ve düz bir zemine yavaş bir şekilde seriyor. Değerli eşyalara bakıyoruz ve o eşyaları çıkarmaya çalışıyoruz. Burada çalışmalar titizlikle ve hassas bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bulduklarımızı polis arkadaşlarımıza teslim edip, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kepçe aldığı molozu serdikten sonra demir ve taş parçaları ile kıyafetleri ayrıştırıyoruz daha sonra tırmıklarla aramaya devam ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla çok duygusal anlar yaşıyoruz. Çocuklara ait oyuncakları, kıyafetlerini görüyoruz" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
Korona olan İlçe emniyet müdürü hastanede tedaviye alındı
04 Mart 2021 14:14		 Görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti
04 Mart 2021 14:07
TRT 1'den şoke eden karar! İki dizi birden ekranlara veda ediyor
04 Mart 2021 13:22		 Dişindeki apseyi önemsemedi, kendini ameliyat masasında buldu
04 Mart 2021 13:15
35 yıldır suskun, nikahında bile 'evet' demedi
04 Mart 2021 13:05		 Doğu ve Güneydoğu illeri Kovid-19 risk haritasında 'mavi' kalmak istiyor
04 Mart 2021 12:44
Cenazeye ve taziyeye katılan 40 kişi Kovid-19'a yakalandı
04 Mart 2021 12:17		 460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı
04 Mart 2021 12:10
Türkiye genelinde şubatta yağışlar yarı yarıya azaldı
04 Mart 2021 12:09		 Yeni virüsün bulaşıcılığı daha yüksek
04 Mart 2021 12:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:56 - Akşener, 'HDP'nin kapatılmasına ilişkin tartışmaları' değerlendirdi16:50 - Depremzedelerin eşyaları için hassas çalışma16:42 - İtirafçı astsubay, FETÖ'nün maaşından yüzde 20 himmet istediğini anlattı16:36 - 12 yaşındaki çocuk, ilkokulun duvarının altında kalarak yaşamını yitirdi16:30 - 'Balyoz'da kumpas' davası dosyası mütalaa için savcılığa gönderildi16:23 - Polis uygulama noktasındaki ölüme ilişkin 3 polise dava
16:19 - Beş ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı16:09 - İstanbul'da yeni normalleşme adımı: Ulaşım yasağı kalktı15:55 - Vaka sayısının arttığı ilçede tüm okullarda eğitime ara verildi15:46 - 'Kırmızı' alarm veren ilde HES kodu uygulanan caddeye girme kuyrukları15:42 - Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı15:36 - TOKİ yöneticilerinin adını kullanarak dolandırıcılık iddiasına suç duyurusu
15:25 - İnsan Hakları Eylem Planı'nın ardından gözler ekonomi paketinde15:18 - Belediye Başkanından 3 gün gönüllü karantina çağrısı15:11 - Valilikten açıklama: Kırmızı bu şehre hiç yakışmıyor14:59 - Merkez Bankası rezervleri arttı14:55 - New York'taki Türkiye aleyhtarı ilanlara soruşturma
14:49 - 200 haneli mezraya, mutasyonlu virüs karantinası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanlığı KPSS'siz 1500 personel alımı yapacak
Diyanet'in sözlü sınavına giren adayların torpil feryadı
Ümit Özdağ, çantalara onurunuzu sattınız deyip, İyi Parti'den istifa etti
MEB'den idari izinlere dair resmi yazı
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Maskesiz kameraya takıldıysanız, artık ceza yazılabilecek
Kapatılan Şehir Üniversitesinin personeli kamuya aktarılacak
'Kırmızı' illerde yeni tedbirler devreye alındı
Tarlada bulduğu gök taşını 180 bin dolara sattı
Vaka sayısının arttığı ilçede tüm okullarda eğitime ara verildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Serbest radikal 1
boyu 1.50 olan hatun 3
panda 1
incinmişsin 1
Laf kıtlığında asmalar budayayım 2
göbekteki kilolar 4
paslı çivi 1
Evangelista Torricelli 1
sebepsiz yere gülmek 3
Ağır yaşamlar 1
SON İLANLAR
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adalet Bakanlığı 1287 temizlik görevlisi alacak
TÜBİTAK, AR-GE teknisyeni 3 personel alacak
Adalet Bakanlığı 155 Temizlik Görevlisi Alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 58 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam