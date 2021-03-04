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Vali uyardı: Vaka sayılarında hafif bir yükselme var

Karabük Valisi Fuat Gürel, son günlerde vaka sayısında artış olduğunu, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.
 04 Mart 2021 17:06
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Vali uyardı: Vaka sayılarında hafif bir yükselme var

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine 14 maddelik yeni bir genelge kapsamında Karabük Valisi Fuat Gürel beraberindeki heyet ile birlikte restoran ve kafe gibi iş yerlerinde denetim yaptı. Kentin en işlek caddesi Kemal Güneş ile Ankara Caddesi üzerindeki iş yerlerinin tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol eden Gürel, yeni bir döneme geçildiğini anlatarak, maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.

Denetimin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Karabük Valisi Fuat Gürel, Türkiye genelinde dinamik denetim sürecinin başladığını belirtti.

"Son günlerde vaka sayılarında hafif bir yükselme var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinedeki kararların açıklanmasının ardından il bazlı olarak yapılan sınıflandırmada Karabük'ün orta riskli bir statüde yer aldığını ifade eden Gürel, "Mücadelemiz statümüzü korumak yapabilirsek bir alt kademeye geçip oradaki risksiz iller arasına girmek. Şunu da görüyoruz ki son günlerde vaka sayılarında hafif bir yükselme var. Özellikle yeni açılan esnaflarımız yeme içme yerlerinin dikkatli olması gerekiyor. Vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Kurallar belli" diye konuştu.

"Bin kişilik bir ekiple sahadayız"

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğunda sürecin olumlu şekilde ilerleyeceğini aktaran Gürel, "Burada asıl olan hem aşılama oranlarımızın yükselmesini sağlayıp hem de yaz aylarında ferahlama olacağından 1 Haziran'a kadar başarılı geçirirsek mevcut iş yerlerini kapatmadan, okullardaki öğrencilerimizi de yüz yüze eğitime devam ettirerek süreci tamamlamış olacağız. Dinamik denetim sürecinde şuanda sahada bin kişi var. Bin kişilik bir ekiple sahadayız" ifadelerini kullandı.

"Hareketlilik virüsün yayılmasını sebep oluyor"

Çok fazla hareketliliğe neden olduğu için vatandaşların şehir dışına çok fazla seyahat etmelerini arzu etmediklerini kaydeden Gürel, "Özellikle metropollere gidip gelinmesini arzu etmiyoruz. Dışarıdaki arkadaşlarımız da ailelerini ziyarete geliyorsa gelmeden onların ihtiyaçlarını bize söylerlerse biz onların ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız. Bu süreçte çok fazla hareketlilik aynı zamanda virüsün yayılmasını sebep oluyor" dedi.

"İlave bir kısıtlamaya gidilmeyecek"

Karabük'te bu haftaki vaka tablosunda yüzde 9'luk bir artışın görülmesinin ardından herhangi bir tedbirin alınıp alınmayacağı sorusunu cevaplayan Gürel şunları söyledi: "İki haftada bir değerlendirmeler yapılacak. Rakamlarda bir yükselme olursa Sağlık Bakanlığımızın önerisi doğrultusunda değerlendirilecek. Biz mevcut statünün değişmesini arzu etmiyoruz. Açılan iş yerlerinin kapatılmasını arzu etmiyoruz. Okullarımızdaki öğrencilerimizin devamını arzu ediyoruz. Bu konuda vatandaşımızın hassasiyetini bekliyoruz. Eğer bir yerde yoğunluk olursa, vaka sayısında artış olursa orayı karantinaya alacağız. Okulda olsa kapatacağız, bir apartmanda yoğunluk varsa kapatacağız ki diğer taraflara bulaşmasın. Bir kısım ikazlarımızı vatandaşlara yapacağız ama esnafımız kurallara uymada sorun yaşatıyor ve yaşıyorsa onlara bir kısım müeyyideler uygulayacağız ki diğer esnaflarımız ve öğrencilerimiz bundan etkilenmesin. Bunun için yeni bir kararımız ilave bir kısıtlamaya gidilmeyecek ama iki hafta sonraki duruma bakacağız. İnşallah vaka sayılarımız şu anki durumu korumuş olur."
İhlas Haber Ajansı
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