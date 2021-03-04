Kırklareli Valisi: İki haftada yüzde 100'e yakın vaka artışı oldu
|04 Mart 2021 17:30
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Vali Bilgin, polis ekipleriyle çay bahçeleri, kafeler ve restoranlarda incelemede bulundu.
Buralarda vatandaşlarla sohbet eden Bilgin, kent sakinlerini Kovid-19 tedbirlerini sürdürmeleri konusunda uyardı.
Bilgin, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile ciddi mücadele etmelerine rağmen vakaların artış gösterdiğini söyledi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka tablosunda kentin "yüksek risk" kategorisinde olduğunu anımsatan Bilgin, "Kovid-19 dünyada yaşayan herkes için bir problem. O nedenle hep birlikte dinamik bir şekilde birbirimizi denetleyelim ki bu sürecin hepimize zarar vermeden atlatılmasını sağlayalım." dedi.
Salgının sağlık dışında ekonomik, kültürel ve eğitim alanlarını da olumsuz etkilediğini vurgulayan Bilgin şunları kaydetti:
"Kentimizde maalesef iki haftada yüzde 100'e yakın vaka artışı oldu. O nedenle yüksek riskli bir iliz. Hep birlikte düşük riske indirebiliriz. Bu da hepimizin gayretiyle olur. Hep birlikte Dinamik Denetim Süreci'ni yöneteceğiz. Başka çaremiz yok. Çok yüksek riske geçtiğimizde yanı başımızda Edirne ilimiz bu kapsamda biliyorsunuz, iş yerleri kapalı. İki haftada bir bu değerlendirmeye alınacak. Biz de iki hafta sonra çok yüksek riske girme durumumuz olduğunda, bu bizim için hakikaten çok zor bir durum olur."
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