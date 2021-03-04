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Hastane otoparkında silahlı kavga: İki güvenlik görevlisi yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hastane otoparkında park etme meselesinden çıkan kavgada iki güvenlik görevlisi silahla yaralandı.
 04 Mart 2021 17:40
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Hastane otoparkında silahlı kavga: İki güvenlik görevlisi yaralı

Çaycuma Devlet Hastanesi otoparkında, hastanenin güvenlik görevlileri ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında otomobil park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine güvenlik görevlileri Rahmi Özkara ve Tolga Temelkuran, silahla yaralandı.

Aynı hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı
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