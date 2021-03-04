Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beytepe'deki evinde ziyaret etti.
|04 Mart 2021 18:00
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