FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheliye adli kontrol
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|04 Mart 2021 18:04
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Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 eski askeri okul öğrencisinden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen ve 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 6 şüpheli, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Öte yandan operasyon kapsamında daha sonra gözaltına alınan bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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