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Asker çift üniformayla dünyaevine girdi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, jandarma astsubay olarak görev yapan Nihal Özmen ve Yasin Kerim Süer, nikahlarında gelinlik ve damatlık yerine üniforma giydi.
 04 Mart 2021 18:13
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Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın, belediye nikah salonunda kıydığı nikahta, çiftin şahitleri Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Ünlü oldu.

Törene, çiftin yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Ünsal da katıldı.

Vali Atay, çifti tebrik ederek, "Jandarma teşkilatında görev yapan çiftimizin nikah şahidi olarak burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Damat jandarma astsubay Yasin Kerim Süer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, severek evlendiklerini belirterek, mutluluklarını yakınlarıyla paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Süer, eşiyle bir ömür boyu mutlu olmak istediklerini ifade ederek, başta Vali Atay olmak üzere kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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