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Türkiye'de ilk olacak! Bu il pazar günü tam kapanacak

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli kategoride bulunan kentte alınacak tedbirlere ilişkin, "Aksaray'da pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yani hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar, manavlar, parklar kapalı olacak. Bir gün boyunca sabretmek zorundayız." dedi.

 04 Mart 2021 18:40
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Türkiye'de ilk olacak! Bu il pazar günü tam kapanacak

Vali Aydoğdu, İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi kapsamında Aksaray'da 1500 kişilik ekiple yapılan denetimlere katıldı.

Aydoğdu, gazetecilere, denetimleri her gün devam ettireceklerini, bu sürecin üstesinden geleceklerini söyledi.

- "Aksaray gökyüzünün rengine kavuşacak"

Vatandaşların alınan tedbirlere uyduğunu anlatan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Hedefimiz çocuklarımızı okula kavuşturmak ve esnafımızın iş yerlerini açmak. Bunun için ciddi manada gayret içerisindeyiz. Bütün ekiplerle alandayız. Ev gezmelerini ve taziyeleri mutlak suretle bırakmamız gerekiyor. Yoğunluğu da azaltmak için muhtarlarımızla, imamlarla ve banka müdürleriyle görüştük. İnşallah 10-15 gün içerisinde Aksaray, gökyüzünün rengine kavuşacak.

Aksaray'da pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yani hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar, manavlar, parklar kapalı olacak. Bir gün boyunca sabretmek zorundayız. Bu, Aksaray'ın geleceği için çok önemli. Onun için pazar gününden önce bütün vatandaşlarımızın ekmek dahil tüm ihtiyaçlarını tedarik etmeleri gerekiyor."

Aydoğdu, bir belde ve bir köyü karantinaya aldıklarını hatırlatarak, "Aksaray, 7 Şubat'ta mutasyonlu virüsün görüldüğü 6 ilden birisi. Bizim yurt dışında çok gurbetçimiz var. Bunu kontrol altına aldık. Tedbirleri sıkı tutuyoruz. Aksaraylılar olarak kurallara uyacağız, uymayanları da güzel bir şekilde uyaracağız. Bu süreç herkesi ilgilendiren bir olay. Kısa süre içerisinde biz bu gidişatı hep birlikte değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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