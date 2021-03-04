3 aracın karıştığı kazada 2 ölü, 4 yaralı
|04 Mart 2021 18:45
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Edinilen bilgilere göre kaza, Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi Kalabak yol ayrımında meydana geldi. İddialara göre, Bergama'dan Aliağa yönüne giden 35AS3515 plakalı Renault marka hafif ticari aracın sürücüsü E.E., direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. E.E.'nin kullandığı araç, karşı şeritten gelen Mehmet Kahyaoğulları yönetimindeki 06AVE85 plakalı Mercedes marka araca çarptıktan sonra 35ADR186 plakalı cezaevi nakil otobüsüne de çarparak durabildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası Mehmet Kahyaoğulları ve Nuray Çetinkurt'un hayatlarını kaybettiklerini belirledi.
Kazada 35AS3515 plakalı aracın sürücüsü E.E. ve 06AVE85 plakalı araçtaki yolcu D.K. ağır yaralanırken cezaevi nakil aracında bulunan 2 cezaevi görevlisi de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın gerçekleştiği İzmir-Çanakkale yolu olay nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapatılırken, jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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