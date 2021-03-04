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Antalya'da öğretmenin dairesi, alev alev yandı

ANTALYA'da 3 katlı binanın son katında oturan öğretmene ait daire, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
 04 Mart 2021 19:09
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Antalya'da öğretmenin dairesi, alev alev yandı

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 484 Sokak'taki 3 katlı apartmanın son katında öğretmen Altan Derin'e ait dairede saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yaklaşık 20 dakikada yangını söndürdü.

Dairenin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
DHA
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