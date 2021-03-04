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Karadeniz turizmine pandemi sonrası 'Yeşil Yol' dopingi

Karadeniz Bölgesi'nde 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol projesinin pandemi sonrası bölge turizmine doping etkisi yapması bekleniyor. Sona gelinen ve büyük oranda tamamlanan projede hukuki engellerin aşılması ile Karadeniz'de üst kodlardan yeşile yolculuk başlayacak. Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, "Yeşil Yol, Karadeniz'i turizmle önemli bir noktaya taşıyacak" dedi.
 04 Mart 2021 19:11
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Karadeniz turizmine pandemi sonrası 'Yeşil Yol' dopingi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Doğu Karadeniz Turizm Master Planı kapsamında, Karadeniz yaylalarının birbirine bağlanması amacıyla 'Yeşil Yol' projesi hazırlandı. Proje ile Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin yaylalarının 2 bin 600 kilometrelik yol ağı ile birbirine bağlanması planlandı. Yaylalarda kesintisiz, kolay ve konforlu ulaşımın sağlanmasının amaçlandığı projede, 7 metre genişliğinde gidiş-geliş tek şerit olarak beton ve asfalt yol yapıldı. 9 ilin yaylaları ve turizm merkezlerini üst kottan birbirine bağlayan ve sona gelinen Yeşil Yol'un tamamlanmasıyla yeşile yolculuk başlayacak. Yeşile yolculuğa çıkacaklar, sahile inmeden yüksek rakımlı Karadeniz yaylalarını gezecek.

'MAHKEME DURDURDU, PROJE SEKTEYE UĞRADI'

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, Yeşil Yol'un Karadeniz için önemli bir çalışma olduğunu söyledi. Danıştay'ın proje ile ilgili 'yürütmeyi durdurma' kararını hatırlatan Gültekin, proje kapsamında yapılan turizm merkezlerinin ve destinasyonlarının sekteye uğradığını belirterek "Yeşil Yol, Turizm Master Planı çerçevesinde Karadeniz'de yaptığımız önemli bir çalışma. Bu plana uygun olarak bir yol programı ve bu yolla birlikte turizm destinasyonlarıyla ilgili farklı bir çalışma. Bu yola bağlantılı olarak turizm merkezleriyle ilgili proje desteği gibi birçok çalışma vardı. Şu anda biraz durağan bir durumdayız. Çünkü 2020 yılında Danıştay, 'yürütmeyi durdurma' kararı verdi. Bu doğrultuda hem Yeşil Yolla ilgili yaptığımız çalışmalar durdu, hem de Yeşil Yol bağlantılı özellikle turizm merkezleri ve turizm destinasyonları kısmen sekteye uğradı" diye konuştu.

'KARADENİZ'İ TURİZMLE ÖNEMLİ BİR NOKTAYA TAŞIYACAK'

Mahkemenin kararını bu ay ya da önümüzdeki ay içerisinde vermesini beklediklerini ifade eden Gültekin, "Pandemi döneminde özellikle yeşil ve doğa turizmi çok önemli hale geldi. Bölgemiz hakikaten bir cennet. Bu cennet köşede turizm faaliyetlerimizle ilgili desteğimiz biraz bekleme sürecinde. İnşallah mahkeme olumlu sonuç verirse, biz bununla ilgili hızlı bir şekilde sahada çalışmalarımızla ilgili hedef koyduk. Mahkeme meselesi çözülünce hızlı bir şekilde Yeşil Yol projesi tamamlanacak. Yeşil Yol, Karadeniz'i turizmle önemli bir noktaya taşıyacak" dedi.
DHA
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