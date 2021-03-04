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Terör mağduru aileler HDP İl binası önünde eylem yaptı

Oğlu 5 yıl önce dağa kaçırılan Emine Üstek, "Evladımı istiyorum. Çocuklarımızı geri getirsinler. Çocuklarımızı bağrımızdan koparıp aldılar." dedi.
 04 Mart 2021 19:35
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Terör mağduru aileler HDP İl binası önünde eylem yaptı

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı önüne geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, çeşitli sloganlar attı.

Emine Üstek, oğlu Metin'in 5 yıl önce piknik bahanesiyle zorla dağa kaçırıldığını söyledi.

Sağlığı elverdikçe çocuğunu HDP'den istemek için her perşembe eylem yapacağını dile getiren Üstek, " Evladımı istiyorum. Çocuklarımızı geri getirsinler. Çocuklarımızı bağrımızdan koparıp aldılar. Allah hakkımızı bırakmasın." dedi.

Şehit eşi Zübeyde Bilir de eylemin 26. haftasında annelere destek olmak için geldiklerini ifade etti.

"Neden kendi çocuklarını dağa götürmüyorlar? Garibanın çocuğunu götürüyorlar." diyen Bilir, her zaman ailelerin yanında olacaklarını kaydetti.

Dimdik ayakta durdukları için annelere teşekkür eden Bilir, PKK'nın terör örgütü, siyasi uzantısının da HDP olduğunu anlattı.

Bilir, "Çünkü HDP çocukları dağa götürüyor. 26 hafta değil , 26 bin hafta da olsa eyleme devam edeceğiz ve annelerin yanında kalacağız." ifadelerini kullandı.

Gazi kızı Kezban U. ise Diyarbakır'da ilk eylemi başlatan Hacire Akar'ın yürüdüğü yolda ilerlemeye devam edeceklerini belirtti.

Kezban U, "Anneler çocuklarına kavuşana kadar bu protestoyu devam ettireceğiz. Sonuna kadar annelerimizin arkasındayız. PKK bitmeden biz protestoları bırakmayacağız ve annelerimizin yanında olacağız." diye konuştu.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.
Anadolu Ajansı
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