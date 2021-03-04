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Mesleki eğitimde yüz yüze eğitime dair açıklama

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü: Yüz yüze eğitim seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün olarak planlanacaktır.
 04 Mart 2021 19:36
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Mesleki eğitimde yüz yüze eğitime dair açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yüz yüze eğitime dair açıklama yaptı.

İşte resmi açıklama;

Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 02.03.2021 tarih ve E-83203306-10.03-21569445 sayılı yazısında belirtildiği gibi tüm ortaöğretim okullarında 12 nci sınıflar yüz yüze eğitime 02 Mart 2021 tarihinden itibaren başlamıştır.

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ile spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimine 02 Mart 2021 tarihinden itibaren tüm illerimizde başlamıştır.

Ancak Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 02.03.2021 tarih ve E-83203306-10.03-21569445 sayılı yazıda mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinin 9, 10 ve 11 inci sınıf düzeylerinde yüksek ve çok yüksek riskli illerde başlayıp başlamayacağı hususunda tereddütlerin olduğu anlaşılmıştır.

Risk grubuna bakılmaksızın tüm illerimizdeki mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinin 9, 10 ve 11 inci sınıflarındaki meslek derslerinin de yüz yüze eğitimine 02 Mart 2021 tarihinde başlanacaktır.

Yüz yüze eğitim seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün olarak planlanacaktır.

Bu derslerde uygulanacak haftalık ders çizelgeleri ile çerçeve öğretim programları;

a) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile çok programlı liselerin alan/dal derslerinin yüz yüze eğitimlerinde "meslek.eba.gov.tr" internet adresinde yayınlanmakta olan "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönem Çerçeve Öğretim Programı" kullanılacaktır. Söz konusu çerçeve öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımları yüz yüze, teorik olan kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde zümre öğretmenler kurulunca planlanacaktır.

b) Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve ders saatleri "meslek.eba.gov.tr" internet adresinde yayımlanmıştır.
Memurlar.Net
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