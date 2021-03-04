1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Motosikletiyle kaza yapan uzman çavuş hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikleti savrulan Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolunda görevli uzman çavuş hayatını kaybetti.
 04 Mart 2021 20:06
+Aa- Yazdır
Motosikletiyle kaza yapan uzman çavuş hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, 17 AAJ 452 plakalı motosikleti ile Edremit istikametinden Küçükkuyu istikametine gitmekte olan Uzman Çavuş Serkan Kavuk, Mıhlı mevkiinde motosikletinin savrulması sonucu önce kaldırıma, ardından da sürüklenerek yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Başını beton direğe çarpan talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde Serkan Kavuk'un cansız bedenini gören mesai arkadaşları çalışmaları gözyaşlarıyla izledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatan Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir ATV sürücüsünün olay yerinden kaçtığı bilgisi üzerine şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
Antalya'da öğretmenin dairesi, alev alev yandı
04 Mart 2021 19:09		 İletişim Başkanı Altun, basın müşavirleri ile bir araya geldi
04 Mart 2021 19:08
3 aracın karıştığı kazada 2 ölü, 4 yaralı
04 Mart 2021 18:45		 Hastane otoparkında silahlı kavga: İki güvenlik görevlisi yaralı
04 Mart 2021 17:40
Öğretmenlerini görmek için okula gitti, duvarın altında can verdi
04 Mart 2021 16:36		 5 katlı apartmanda yangın çıktı: 7 kişi kurtarıldı
04 Mart 2021 13:35
'Köpeğime niye ilaç yazmıyorsun?' tartışması soruşturmaya dönüştü
04 Mart 2021 13:00		 Göçükte mahsur kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
04 Mart 2021 12:06
Camide yardım kutularındaki parayı çalan şüpheli yakalandı
04 Mart 2021 10:36		 Çalıştıkları inşaatta tartıştığı 2 kardeşini tabancayla öldürdü
04 Mart 2021 10:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:40 - TBMM'de 4 uluslararası anlaşma kabul edildi21:35 - Vaka sayısı üç gündür 11 bin bandında seyrediyor21:32 - Tasarruf finansman şirketlerine denetim teklifi yasalaştı21:23 - Zoom tükenmişliği gerçekten var; İşte sebepleri ve çaresi21:20 - Prof. Dr. Çetin: Sivrisinek koronavirüs taşımıyor21:18 - Kırıma uğrayan helikopterin ilk görüntüsü
21:12 - Konya'da yine eğlence mekanı baskını; 162 bin lira ceza21:10 - Bitlis'te kaza yerine ulaşan vatandaş o anları anlattı21:04 - Erdoğan'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın oğluna taziye telefonu20:39 - Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran Osman Paşa açıklaması20:33 - AFAD, ev alırken yapı güvenliğinin araştırılmasını tavsiye etti20:31 - Helikopter kazasında şehit sayısı 10'a yükseldi
20:31 - Cougar tipi helikopterler daha önce 3 kez daha düşmüştü.20:19 - Dilencinin üzerinden 14 bin lira çıktı20:16 - Bakan Akar, incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e gitti20:06 - Motosikletiyle kaza yapan uzman çavuş hayatını kaybetti20:03 - Bu okul, koleji aratmayan donanımı ile öğrencilerini ağırlıyor
19:57 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan bilgi aldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Helikopter kazasında şehit sayısı 10'a yükseldi
Adalet Bakanlığı KPSS'siz 1500 personel alımı yapacak
Diyanet'in sözlü sınavına giren adayların torpil feryadı
MEB'den idari izinlere dair resmi yazı
Ümit Özdağ, çantalara onurunuzu sattınız deyip, İyi Parti'den istifa etti
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Maskesiz kameraya takıldıysanız, artık ceza yazılabilecek
Elazığ 8. Kolordu Komutanı, helikopter kazasında şehit oldu
Vaka sayısının arttığı ilçede tüm okullarda eğitime ara verildi
Türkiye'de ilk olacak! Bu il pazar günü tam kapanacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kolloit 1
oğlunu kurban eden adam 7
kırmızı oda 1
en güzel beşiktaş sözleri 1
bizi mutlu eden yemekler 3
yunanistanda yaşanan deprem 1
emek harcamadan olumlu bir şey elde edilemez 3
Helyum 3
apartman yöneticisi 1
özürlü 1
SON İLANLAR
Siirt Atabağı Belediyesi geçici işçi alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 geçici işçi alacak
Bursa Kestel Belediyesi 30 geçici işçi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adalet Bakanlığı 1287 temizlik görevlisi alacak
TÜBİTAK, AR-GE teknisyeni 3 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam