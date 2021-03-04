Bakan Akar, incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e gitti
Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile helikopter kazasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.
|04 Mart 2021 20:16
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