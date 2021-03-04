1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cougar tipi helikopterler daha önce 3 kez daha düşmüştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine 1996 yılında giren "Cougar" tipi helikopterler daha önce 3 kez daha düşmüştü. Bugüne kadar TSK bünyesindeki AS532 Cougar helikopterinin karıştığı kazalarda 37 şehit verildi.
 04 Mart 2021 20:31
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kara Kuvvetleri'nde 1996'dan bu yana görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterlerinin ülkemizde karıştığı 3 kazada bugüne kadar 28 asker şehit oldu.

Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen helikopterlerin ilk kazası 4 Haziran 1997 tarihinde meydana geldi. Kuzey Irak'taki operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, Zap Bölgesi'nde bölücü terör örgütü tarafından atılan füze ile vuruldu. 11 asker şehit oldu. Envantere yeni giren helikopterlerin füze koruma sistemi olmadığından tüm Cougar tipi bu helikopterler batıdaki birliklere verildi. Füze koruma sistemlerinin takılmasının ardından Cougar'lar tekrar Güneydoğu'ya döndü.

İkinci kaza, Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde 29 Nisan 2003'te oldu. Eğitim uçuşundaki AS532 Cougar helikopteri yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker şehit oldu. Bir asker de ağır yaralandı. Üçüncü kaza ise Şırnak'ta meydana geldi. 13 asker şehit oldu.

Şırnak Uludere'ye bağlı Şenoba Beldesi'nde oruç açan ve sonra da dönüşe geçen 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile ekibinin içerisinde olduğu Cougar tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. PKK'nın yıllarca yuvalandığı Kato Dağ'ında gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla isimlerinden söz ettiren ekipte Tümgeneral Aydın ile birlikte 11 rütbeli asker şehit düştü

Son olay bugün yaşandı. Aralarında, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın olduğu 9 asker şehit düştü, 4 asker ise yaralandı
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
Netflix Türkiye fiyatlarına zam geldi! İşte yeni rakamlar...
04 Mart 2021 15:31		 WhatsApp masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü görüşme özelliği geldi
04 Mart 2021 13:51
Kullanıcıların verilerini paylaşacak WhatsApp'a bir engel daha
04 Mart 2021 09:35		 SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı Starship aracı, infilak etti
04 Mart 2021 04:42
Canik, 'yılın tabancası' ödülünü almayı hedefliyor
03 Mart 2021 20:15		 Araştırma: 'Akıllı telefon bağımlılığı' uyku düzenini etkiliyor
03 Mart 2021 19:45
WhatsApp'a 'kendi kendini imha eden fotoğraf' özelliği ekleniyor
03 Mart 2021 16:49		 Bayraktar Akıncı TİHA eğitimleri başladı
02 Mart 2021 23:15
WhatsApp'tan, Android kullanıcılar için yeni özellik
02 Mart 2021 18:18		 Bakan Dönmez: Türkiye'nin bir sonraki enerji dönüşümü yeni teknolojilere geçiş
02 Mart 2021 13:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:40 - TBMM'de 4 uluslararası anlaşma kabul edildi21:35 - Vaka sayısı üç gündür 11 bin bandında seyrediyor21:32 - Tasarruf finansman şirketlerine denetim teklifi yasalaştı21:23 - Zoom tükenmişliği gerçekten var; İşte sebepleri ve çaresi21:20 - Prof. Dr. Çetin: Sivrisinek koronavirüs taşımıyor21:18 - Kırıma uğrayan helikopterin ilk görüntüsü
21:12 - Konya'da yine eğlence mekanı baskını; 162 bin lira ceza21:10 - Bitlis'te kaza yerine ulaşan vatandaş o anları anlattı21:04 - Erdoğan'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın oğluna taziye telefonu20:39 - Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran Osman Paşa açıklaması20:33 - AFAD, ev alırken yapı güvenliğinin araştırılmasını tavsiye etti20:31 - Helikopter kazasında şehit sayısı 10'a yükseldi
20:31 - Cougar tipi helikopterler daha önce 3 kez daha düşmüştü.20:19 - Dilencinin üzerinden 14 bin lira çıktı20:16 - Bakan Akar, incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e gitti20:06 - Motosikletiyle kaza yapan uzman çavuş hayatını kaybetti20:03 - Bu okul, koleji aratmayan donanımı ile öğrencilerini ağırlıyor
19:57 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan bilgi aldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Helikopter kazasında şehit sayısı 10'a yükseldi
Adalet Bakanlığı KPSS'siz 1500 personel alımı yapacak
Diyanet'in sözlü sınavına giren adayların torpil feryadı
MEB'den idari izinlere dair resmi yazı
Ümit Özdağ, çantalara onurunuzu sattınız deyip, İyi Parti'den istifa etti
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Maskesiz kameraya takıldıysanız, artık ceza yazılabilecek
Elazığ 8. Kolordu Komutanı, helikopter kazasında şehit oldu
Vaka sayısının arttığı ilçede tüm okullarda eğitime ara verildi
Türkiye'de ilk olacak! Bu il pazar günü tam kapanacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
jeton 4
Grafit 3
göbekteki kilolar 4
Vücut kitle indeksi 2
ketebe 1
Amalgam 1
insan hakları eylem planı 2
akılda kalan film replikleri. 5
kamu çalışanlarının normal çalışma düzenine geçmesi 1
müslüm gürses 2
SON İLANLAR
Siirt Atabağı Belediyesi geçici işçi alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 geçici işçi alacak
Bursa Kestel Belediyesi 30 geçici işçi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adalet Bakanlığı 1287 temizlik görevlisi alacak
TÜBİTAK, AR-GE teknisyeni 3 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam