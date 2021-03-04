Cougar tipi helikopterler daha önce 3 kez daha düşmüştü.

Kara Kuvvetleri'nde 1996'dan bu yana görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterlerinin ülkemizde karıştığı 3 kazada bugüne kadar 28 asker şehit oldu.

Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen helikopterlerin ilk kazası 4 Haziran 1997 tarihinde meydana geldi. Kuzey Irak'taki operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, Zap Bölgesi'nde bölücü terör örgütü tarafından atılan füze ile vuruldu. 11 asker şehit oldu. Envantere yeni giren helikopterlerin füze koruma sistemi olmadığından tüm Cougar tipi bu helikopterler batıdaki birliklere verildi. Füze koruma sistemlerinin takılmasının ardından Cougar'lar tekrar Güneydoğu'ya döndü.

İkinci kaza, Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde 29 Nisan 2003'te oldu. Eğitim uçuşundaki AS532 Cougar helikopteri yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker şehit oldu. Bir asker de ağır yaralandı. Üçüncü kaza ise Şırnak'ta meydana geldi. 13 asker şehit oldu.

Şırnak Uludere'ye bağlı Şenoba Beldesi'nde oruç açan ve sonra da dönüşe geçen 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile ekibinin içerisinde olduğu Cougar tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. PKK'nın yıllarca yuvalandığı Kato Dağ'ında gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla isimlerinden söz ettiren ekipte Tümgeneral Aydın ile birlikte 11 rütbeli asker şehit düştü

Son olay bugün yaşandı. Aralarında, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın olduğu 9 asker şehit düştü, 4 asker ise yaralandı