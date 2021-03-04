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AFAD, ev alırken yapı güvenliğinin araştırılmasını tavsiye etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşlara, ev alma ve kiralama sürecinde yapı güvenliğini araştırmalarını önerdi.
 04 Mart 2021 20:33
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AFAD, ev alırken yapı güvenliğinin araştırılmasını tavsiye etti

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların afetlerde zarar görmemesi için ev alırken ve kiralarken dikkat etmesi gerekenlere yer verildi.

Açıklamada, oturulan ve çalışılan binaların afetlere dayanıklı olması gerektiği vurgulandı, binanın güvenli olup olmadığını anlamanın, önemine dikkat çekildi.

Yapı ruhsatının bina inşa edilmeden önce alınması gereken ilk ve en önemli belge olduğuna işaret edilen açıklamada, ruhsatın, binanın bulunduğu alanın depremselliği ve zemin özellikleri dikkate alınarak mevzuatlara uygun hazırlanmış projesi olduğunu gösterdiği kaydedildi.

"Yapı iskan ruhsatı" olarak bilinen "yapı kullanma izin belgesi"nin kolayca sorgulanabildiği hatırlatılan açıklamada, bu belgenin, binanın denetim altında, projeye uygun inşa edildiğini ve yangın tesisatı ile sığınak raporunun mevzuatlara uygun olduğunu gösterdiği kaydedildi.

İnşasından sonra binanın taşıyıcı sistemiyle ilgili resmi kurumlardan onay alınmadan herhangi bir müdahalede bulunulmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, özellikle depremde kaçak yapıların hasar görme ihtimalinin yüksek olduğu, bunların diğer binalara da zarar verebileceği belirtildi.

-"Depreme karşı güçlendirilmeli"

Binanın sağlamlığı şüpheliyse test yaptırılması önerilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlar, evlerinin ve iş yerlerinin bulunduğu binanın, mühendislik hizmeti almadan yapıldığını, malzeme ve işçilik açısından teknik gerekliliklere uygun olmadığını, özellikle beton kalitesinin çok düşük olduğunu ve deprem açısından risk taşıdığını düşünüyorsa yetkin ve yetkili kuruluşlarca incelenmesini sağlamalıdırlar. İncelemeler sonucunda binanın depreme dayanıksız olduğu anlaşılırsa en kısa sürede, depreme karşı güçlendirmeli ya da kentsel dönüşüm ile yenilenmelidir."

Binaların depreme karşı dirençli olmasının hem can hem de mal güvenliğini artırdığı vurgulanan açıklamada, depremlerin neden olabileceği ekonomik kayıpların telafisi için afete karşı sigorta yaptırılması gerektiği belirtildi.

AFAD, vatandaşlara DASK, TARSİM ve özel sigortalar ile evlerini, araçlarını, iş yerlerini, tarım arazilerini, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını afetlere karşı sigortalatma ile ev alma ve kiralama sürecinde evin büyüklüğü, manzarası, konumu gibi özelliklerin yanında yapı güvenliğini araştırmaları çağrısı yaptı.

-"Afet Eğitim Yılı"

Açıklamada toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet riski azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021'nin "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edildiği anımsatılarak, "Afet bilgisi hayat bilgisi" şiarıyla toplumun tüm kesimlerinin afet farkındalık eğitimleri almasının amaçlandığı belirtildi.
Anadolu Ajansı
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