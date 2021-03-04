Erdoğan'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın oğluna taziye telefonu

MESLEĞİ İLE İLGİLİ YÜKSEK LİSANS YAPAN SAĞLIKÇI TAYİN TALEP EDEBİLİR Mİ? Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında ancak "lisans" eğitimi alanların tayin talep edebileceği, "yüksek lisans" eğitimi alanların ise bundan yararlanamayacağını belirterek, ilk derece mahkemesi kararını bozdu.