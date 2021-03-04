Erdoğan'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın oğluna taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.
|04 Mart 2021 21:04
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan, görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş'ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, şehit komutana Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilediği belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|TBMM'de 4 uluslararası anlaşma kabul edildi
04 Mart 2021 21:40
|Vaka sayısı üç gündür 11 bin bandında seyrediyor
04 Mart 2021 21:35
|Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran Osman Paşa açıklaması
04 Mart 2021 20:39
|Helikopter kazasında şehit sayısı 10'a yükseldi
04 Mart 2021 20:31
|Bakan Akar, incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e gitti
04 Mart 2021 20:16
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan bilgi aldı
04 Mart 2021 19:57
|Zonguldak Valiliği, ekmek zammını yargıya taşıyacak
04 Mart 2021 19:40
|Mesleki eğitimde yüz yüze eğitime dair açıklama
04 Mart 2021 19:36
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'yi ziyareti sona erdi
04 Mart 2021 19:13
|MHP Hatay Milletvekili, dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi
04 Mart 2021 17:36