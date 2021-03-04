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Bitlis'te kaza yerine ulaşan vatandaş o anları anlattı

Helikopter kazasının ardından yaralılardan birine ilk müdahaleyi yapan vatandaş, "Karları ellerimle kazıp, askeri kurtardım" dedi.
 04 Mart 2021 21:10
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Bitlis'in Tatvan kırsalında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde bulunan 10 personelimiz şehit oldu, 3 personelimiz yaralandı.

Kaza haberi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, olay yerine ilk ulaşan kişi bölgede yaşayan bir vatandaş oldu.

Yaralı askerlere ilk müdahaleyi yapan Davut isimli vatandaş o anları anlattı.

"KARLARI KAZIP, YARALI ASKERİ KURTARDIM"
Acı haber nedeniyle çok üzgün olduğunu vurgulayan görgü tanığı, şunları söyledi:

"Düştüğünü fark etmedik ama sesten şüphelendik, motor arızası gibi bir şeydi. Bir müddet sonra çocuklarım helikopterin düştüğünü söyledi. Yukarıya doğru gittik, şehitler vardı, 4 tane yaralı vardı. Birisinin üstüne gittim ağzı helikopterin altındaydı, fazla bir baskı yoktu üstünde.

Ağzında kar vardı nefes alması için karı temizledim. 'İyi misin' dedim, biraz kendine geldi 'iyiyim' dedi. Hemen karı kazmaya başladım ellerim yara oldu. Karı kazıp, yaralı askeri çıkardım dedim kıpırdama kırığın olabilir sonra öbür askere yöneldim ceketimi çıkarıp üstüme attım."
Anadolu Ajansı
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