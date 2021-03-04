Konya'da yine eğlence mekanı baskını; 162 bin lira ceza
|04 Mart 2021 21:12
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Konya, vaka sayısı fazla olduğu için çok yüksek riskli il olarak kırmızı kategoride yer alıyor. Denetimlerin artırıldığı kentte, hemen hemen her gün kapalı olması gereken eğlence mekanının açık olduğu ihbarlarının alınması nedeniyle polis ekipleri, operasyonlarını sürdürüyor.
Yapılan çalışmalar kapsamında, Selçuklu Devriye Ekipler Amirliği'nce saat 04.30 sıralarında, Horozluhan Mahallesi Güneykışla Sokak'taki eğlence mekanının açık olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine çok sayıda ekiple operasyon düzenlendi. Polis, iş yerinin ruhsatsız olduğunu ve içeride alkol ile müzik eşliğinde eğlence yapıldığını saptadı. Bunun üzerine aralarında kadınların da bulunduğu 40 kişiye, sosyal mesafe ve maske ihlalleri gereği toplam 162 bin lira ceza uygulandı.
İş yeri mühürlenirken, sahibi hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı.
Kentte, 2 gün önce de açık olan eğlence mekanında, aralarında kadınların da olduğu 60 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 243 bin lira ceza uygulanmıştı. İş yeri sahibi hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Prof. Dr. Çetin: Sivrisinek koronavirüs taşımıyor
04 Mart 2021 21:20
|Kırıma uğrayan helikopterin ilk görüntüsü
04 Mart 2021 21:18
|Bitlis'te kaza yerine ulaşan vatandaş o anları anlattı
04 Mart 2021 21:10
|Dilencinin üzerinden 14 bin lira çıktı
04 Mart 2021 20:19
|İstanbul depremi için korkutan istatistik!
04 Mart 2021 19:48
|Devlet ve millet İzmir depreminin yaralarını el ele sardı
04 Mart 2021 19:46
|Terör mağduru aileler HDP İl binası önünde eylem yaptı
04 Mart 2021 19:35
|Türkiye ilim hafızalarından birini daha kaybetti
04 Mart 2021 19:29
|Karadeniz turizmine pandemi sonrası 'Yeşil Yol' dopingi
04 Mart 2021 19:11
|Elazığ 8. Kolordu Komutanı, helikopter kazasında şehit oldu
04 Mart 2021 18:57