Kırıma uğrayan helikopterin ilk görüntüsü
Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesi yakınlarında kırıma uğrayan askeri helikopterin ilk görüntüleri ortaya çıktı.
|04 Mart 2021 21:18
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Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 10 askerimizin şehit olduğunu, 3 askerimizin ise yaralandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada helikopterin kaza kırımına uğraması sonucu düştüğü bildirildi.
İlk görüntüler geldi
Helikopter düştüğü haberi üzerine çok sayıda ambulans, sağlık ve güvenlik ekibi bölgeye sevk edildi.Kırıma uğrayan helikopterin düştüğü alan ve enkaz görüntülendi.
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