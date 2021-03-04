Prof. Dr. Çetin: Sivrisinek koronavirüs taşımıyor
|04 Mart 2021 21:20
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Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ortaya çıkacak sivrisineklerin koronavirüs (Covid-19) hastalarından kan emip hastalığı yayabileceği şüphesiyle uzmanlar, sivrisinekler üzerinde bir dizi araştırma yaptı. Sivrisinekler, böcekler ve vektör canlılar üzerine geniş çaplı araştırmaları bulunan AÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, sivrisineklerin koronavirüsü yayıp yaymayacağıyla ilgili yurt dışında yapılan çalışmaları inceledi. Yurt dışında bu konuda yayımlanan makaleleri de inceleyen Prof. Dr. Hüseyin Çetin, yapılan testlerde böyle bir virüs yayılımının söz konusu olmadığını söyledi.
Yurt dışındaki çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Prof. Dr. Çetin, "Yapılan çalışmada iki farklı sivrisinek türünü koronavirüs bulaşmış kanla beslediler. Besleme sonucunda virüsü sivrisineklerin taşımadığı hatta yumurtalarına da aktarmadıkları kanıtlandı. 10 günlük bir çalışmaydı bu ve önemli bir dergide de yayımlandı" dedi.
HAMAM BÖCEKLERİ VE KARASİNEKLER TAŞIR MI?
Prof. Dr. Hüseyin Çetin, diğer bazı canlıların koronavirüsün Covid-19 dışındaki türlerini taşıdığına dair bazı araştırmalar olduğunu da belirterek şöyle konuştu:
"Geçmişte bazı araştırmalar yapıldı. Hamamböcekleri ve karasineklerin Covid-19 değil de diğer koronavirüsleri taşıdığına dair bilimsel yayınlar, araştırmalar var. Covid-19 ile ilgili insanlarımız rahat olabilir. Taşıdıklarına daire kesin bir kanıt yok."
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