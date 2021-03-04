Zoom tükenmişliği gerçekten var; İşte sebepleri ve çaresi
|04 Mart 2021 21:23
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Corona virüs pandemisinin başlamasıyla beraber evden çalışma yaygınlaştı. Şirketler iletişimi sağlamak için video konferans ve toplantı uygulamalarını kullanmaya başladı. Bu uygulamaların en başında ise Zoom geliyor.
Evden çalışmayla sistemiyle çalışanlar uzun süren toplantılar yapıyor. Şirketlerin bu iletişimi Zoom gibi programlar üzerinden yürütülüyor.
Sadece çalışanlar değil milyonlarca öğrenci de video konferansla eğitim görüyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bu çalışma düzeninin bir tükenmişliğe yol açtığını tespit etti.
Çalışma ekibi Teknoloji, Zihin ve Davranış dergisinde yayımlanan makalede yer verdikleri bu yeni fenomene "Zoom tükenmişliği veya Zoom yorgunluğu" adını koydu.
Araştırma ekibine göre Zoom tükenmişliğinin dört temel sebebi var. Bunlar sırasıyla; aşırı ve yoğun göz teması, sürekli kendinize ait videoyu izlemek, masaya yapışıp kalmak nedeniyle kısıtlı hareketlilik imkanı, yüz yüze iletişimde iç güdüsel olarak algılanan sosyal ipuçlarını takip etmek için daha fazla enerji harcamak.
Ayrıca Zoom tükenmişliğinin etkisini azaltmak için öneriler de yapıldı. Araştırmacılara göre Zoom ekranını küçülterek katılımcıların yüzlerini ufaltabilirsiniz böylece mimiklere daha az enerji ve dikkat harcasınuz.
Ayrıca kişisel alan algısı yaratmak için kameradan uzak bir noktaya geçebilirsiniz. Video akışından kendi görüntünüzü kaldırabilirsiniz. Ara ara kameranızı kapatarak ekrandan başka bir noktaya bakabilirsiniz.
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