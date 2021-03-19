Okul müdür yardımcılarına muhakkiklik görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre; disiplin amiri ve atamaya yetkili amir sıfatıyla bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda ve okullarda görevli tüm memurların "disiplin amiri" ve "atamaya yetkili amiri" olarak Bakan, illerde "en üst disiplin amiri" olarak valiler; ilçelerde "en üst disiplin amiri" olarak kaymakamlar; hizmet birimlerinde birim amirleri; okul ve kurumlarda müdürler; "disiplin amiri" veya "üst disiplin amiri" sıfatıyla, buralarda görevli memurlar hakkında doğrudan inceleme-soruşturma yapmaya yetkilidirler.

Bu amirler, emirleri altında bulunan ve hakkında inceleme-soruşturma yapılanın hiyerarşi yönünden dengi veya üstü konumunda bulunan memurları usulünce "muhakkik/soruşturmacı" olarak görevlendirmek/ görevlendirilmesini sağlamak suretiyle de dolaylı olarak inceleme-soruşturma yaptırabilirler.

Şöyle ki; Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin "Disiplin Amirlerinin Belirlenmesi" başlıklı 4. Maddesi 1. fıkrasındaki; "Bakanlık kurum ve kuruluşlarındaki disiplin amirleri ve bunların astlık-üstlük sırası Ek listede gösterildiği gibi belirlenmiştir." hükümleriyle disiplin amirleri ekli listede belirlenmiş ast-üst ilişkileri sıralanmıştır.

Yönetmeliğin "Bu Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller" başlıklı 6. maddesindeki; "Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır." hükümleri ile de Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine atıfta bulunulmuştur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda disiplin soruşturmasını yapacak kişilerin kimler olacağı konusunda açık hüküm olmamakla beraber Danıştay 12. Dairesinin 26.09.2013 tarih ve E:2010/5479, K:2013/6665 sayılı Kararı incelendiğinde; soruşturmacının soruşturulan kişinin üstü, bu mümkün değilse dengi statüsünde olan muhakkikçe yürütülmesi, örneğin müdür kadrosunda bulunan bir kişinin soruşturması en az müdür kadrosunda olan bir kişi tarafından veya üstü pozisyonda olan bir kişi tarafından yürütülmesinin uygun olacağı anlaşılmaktadır.

İşte Danıştay 12. Dairesinin 26.09.2013 tarih ve E:2010/5479, K:2013/6665 sayılı Kararı

Ayrıca Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 14.03.1986 tarihli ve

K.N:1986/18, EN:1985/141 sayılı kararında; "...5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9.maddesinin (d) fıkrasında Valilerin, Bakanlıkların il teşkilatında yer alan daire ve kurumların ayrı ayrı denetim ve teftişlerini yapabileceklerini veya memurları vasıtasıyla yaptırabilecekleri belirtilmiş ise de; valilere tanınan bu yetkinin hakkında soruşturma yapılacak memurun görevi, unvanı, soruşturma yapılan olayın ve mesleğin özellikle dikkate alınarak kullanılması zorunludur. Vali tarafından görevlendirilen soruşturmacıların memurluk görev ve derecelerinin, haklarında soruşturma yapacakları memurlardan üst ya da hiç olmazsa aynı düzeyde olmasının idare hukuku ilkeleri bakımından ve memuriyet güvencesi yönünden önem taşıyacağı kuşkusuzdur." denilerek açıkça denklik ilkesi kabul edilmiştir.

İşte Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 14.03.1986 tarihli ve K.N:1986/18, EN:1985/141 sayılı Kararı

Teftiş Kurulu Başkanlığı bu soruya; "Somut olaya dair iddialar ve itham edilenin işgal ettiği pozisyon dikkate alınmak suretiyle meri mevzuat bağlamında incelemeci/soruşturmacı görevlendirmek ilgili amirin takdirinde olduğundan, Bakanlığımız personelinin çalışma/görevlendirilmesine ilişkin mezkür konunun Genel Müdürlüklerinizce sonuçlandırılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir." cevabını vermiştir.

Ahmet KANDEMİR