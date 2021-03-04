Bakan Koca, 5 ilin valisi ve sağlık müdürü ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya, Trabzon, Sakarya, Edirne, Adıyaman İl Sağlık Müdürlerimiz ve Valilerimizle çevrimiçi toplantı yaptığını duyurdu.

İşte Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

Konya, Trabzon, Sakarya, Edirne, Adıyaman İl Sağlık Müdürlerimiz ve Valilerimizle çevrimiçi toplantı yaptık. Çok yüksek risk grubunda olan bu illerimizde yerinde alınabilecek önlemleri ve bu illerimizin düşük risk grubuna girebilmesi için yapılması gerekenleri istişare ettik.