Bakan Koca, 5 ilin valisi ve sağlık müdürü ile görüştü
|04 Mart 2021 21:59
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya, Trabzon, Sakarya, Edirne, Adıyaman İl Sağlık Müdürlerimiz ve Valilerimizle çevrimiçi toplantı yaptığını duyurdu.
İşte Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;
Konya, Trabzon, Sakarya, Edirne, Adıyaman İl Sağlık Müdürlerimiz ve Valilerimizle çevrimiçi toplantı yaptık. Çok yüksek risk grubunda olan bu illerimizde yerinde alınabilecek önlemleri ve bu illerimizin düşük risk grubuna girebilmesi için yapılması gerekenleri istişare ettik.
Konya, Trabzon, Sakarya, Edirne, Adıyaman İl Sağlık Müdürlerimiz ve Valilerimizle çevrimiçi toplantı yaptık. Çok yüksek risk grubunda olan bu illerimizde yerinde alınabilecek önlemleri ve bu illerimizin düşük risk grubuna girebilmesi için yapılması gerekenleri istişare ettik. pic.twitter.com/EZNf9wTVP8Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 4, 2021
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye Semerkant'ta başkonsolosluk açıyor
04 Mart 2021 22:02
|TBMM'de 4 uluslararası anlaşma kabul edildi
04 Mart 2021 21:40
|Vaka sayısı üç gündür 11 bin bandında seyrediyor
04 Mart 2021 21:35
|Erdoğan, kazada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi
04 Mart 2021 21:04
|Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran Osman Paşa açıklaması
04 Mart 2021 20:39
|Helikopter kazasında şehit sayısı 11'e yükseldi
04 Mart 2021 20:31
|Bakan Akar, incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e geldi
04 Mart 2021 20:16
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan bilgi aldı
04 Mart 2021 19:57
|Zonguldak Valiliği, ekmek zammını yargıya taşıyacak
04 Mart 2021 19:40
|Mesleki eğitimde yüz yüze eğitime dair açıklama
04 Mart 2021 19:36