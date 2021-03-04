ABD tahvil faizleri yeniden arttı. Dolar 7,60 TL'ye dayandı

ABD piyasalarındaki derin sarsıntı tüm gelişmekte ülke ekonomilerini etkilemeye devam ediyor. Geçen hafta, ABD 10 yıllık tahvil faizleri çok uzun bir süre sonrasında 1,50 seviyesine yükselmiş, bu yükseliş sonrasında kıymetli maden fiyatları (altın ve gümüş) düşmüş, dolar/tl paritesi ise yükselmiş ve 7,40 seviyesine gelmişti.

Bu gece, ABD 10 yıllık tahvil faizleri, saat 22:00 itibariyle bir kez daha yükselmeye başladı ve 1,55 seviyesini test etti.

Altın ONS bazındaki fiyatı bu yükselişten etkilendi ve 1695 dolar seviyesine geriledi. Sarsıntı Bitcoin'i de etkiledi ve Bitcoin fiyatı 52 bin dolardan 48 bin dolara geriledi.

Dolar/TL paritesi ise bu gece itibariyle uzun bir süreden sonra 7,58 seviyesine yaklaştı.