ABD tahvil faizleri yeniden arttı. Dolar 7,60 TL'ye dayandı
ABD'deki 10 yıllık tahvil faizlerinin bu akşam itibariyle yeniden yükselmesi sonrasında dolar 7,60 TL seviyesine yükseldi.
|04 Mart 2021 22:06
|+Aa- Yazdır
ABD piyasalarındaki derin sarsıntı tüm gelişmekte ülke ekonomilerini etkilemeye devam ediyor. Geçen hafta, ABD 10 yıllık tahvil faizleri çok uzun bir süre sonrasında 1,50 seviyesine yükselmiş, bu yükseliş sonrasında kıymetli maden fiyatları (altın ve gümüş) düşmüş, dolar/tl paritesi ise yükselmiş ve 7,40 seviyesine gelmişti.
Bu gece, ABD 10 yıllık tahvil faizleri, saat 22:00 itibariyle bir kez daha yükselmeye başladı ve 1,55 seviyesini test etti.
Altın ONS bazındaki fiyatı bu yükselişten etkilendi ve 1695 dolar seviyesine geriledi. Sarsıntı Bitcoin'i de etkiledi ve Bitcoin fiyatı 52 bin dolardan 48 bin dolara geriledi.
Dolar/TL paritesi ise bu gece itibariyle uzun bir süreden sonra 7,58 seviyesine yaklaştı.
7 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Dövizden çıkışlar sürüyor: Şirketler döviz satıyor!
04 Mart 2021 22:10
|Borsa günü yükselişle tamamladı
04 Mart 2021 18:28
|Çeyrek altın 664 TL'ye yükseldi
04 Mart 2021 17:52
|Dolar ve avro günü kaç TL'den tamamladı?
04 Mart 2021 17:48
|Merkez Bankası rezervleri arttı
04 Mart 2021 14:59
|Borsa günü yükselişle tamamladı
03 Mart 2021 18:19
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
03 Mart 2021 17:40
|Dolar yeniden 7,40 TL'nin üzerinde
03 Mart 2021 17:30
|Borsa günü yükselişle tamamladı
02 Mart 2021 18:27
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
02 Mart 2021 17:42