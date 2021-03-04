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Dövizden çıkışlar sürüyor: Şirketler döviz satıyor!

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 milyar 58 milyon dolar azalarak 232 milyar 676 milyon dolar düzeyine geriledi. Yaşanan düşüşün neredeyse tamamı şirket hesaplarındaki döviz çıkışlarından kaynakladı.
 04 Mart 2021 22:10
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Dövizden çıkışlar sürüyor: Şirketler döviz satıyor!

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta şirketlerin yaptığı döviz satışlarıyla 2 milyar 58 milyon dolar düşüş gösterdi.

Dünya'dan Hüseyin Koyuncuoğlu'nun aktardığına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 234 milyar 734.3 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 26 Şubat ile sona eren haftada milyar 232.676 milyon dolara geldi.

Döviz hesaplarında geçen hafta yaşanan gerilemenin tamamı tüzel hesaplardan yapılan döviz satışlarından kaynaklandı. Tüzel hesaplardan 2 milyar 54 milyon dolarlık düşüş yaşanırken bireysel hesaplardaki azalma sadece 4 milyon dolarla sınırlı kaldı.

Vatandaşların bankalardaki döviz hesaplarındaki hareketler döviz türü bakımından ele alındığında ABD doları hesaplardaki düşüş 1 milyar 122 milyon dolar oldu. Euro hesapların ABD doları karşılığındaki gerileme ise 895 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Altın hesaplarındaki değişim ise 1 milyon dolar artış şeklinde oldu.
Dünya
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