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JP Morgan: TCMB, bu ay faiz artıracak

TÜİK'in dün açıkladığı Şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren JPMorgan, TCMB'nin Mart toplantısında faiz artırımına gideceğini öngördü. 2021 yılı sonu için enflasyon tahminini de yükseltti.
 04 Mart 2021 22:20
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JP Morgan: TCMB, bu ay faiz artıracak

JP Morgan, TCMB'nin Mart ayı toplantısında politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 18'e yükseltmesini bekliyor.

Şubat ayında yıllık bazda çekirdek enflasyonun yüzde 16.2'ye yükselerek sürpriz yaptığını belirten JPMorgan, global emtia fiyatlarında devam eden artışları da dikkate alarak 2021 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 10.5'ten yüzde 11.2 seviyesine çıkardı.

Enflasyonda yukarı yönlü sürprizin esas olarak TCMB'nin kontrolünde olmayan faktörlerden kaynaklandığını belirten JP Morgan,

"Ancak, yukarı yönlü sürprizlerin ısrarla devam ediyor olması zor kazanılan kredibiliteyi tehlikeye sokabilir. Dahası, emtia fiyatlarında devam eden artış ve faiz oranlarında yükselişin de daha sıkı bir para politikası duruşunu destekliyor. Bunun sonucu olarak, TCMB'den politika faizini Mart toplantısında 100 baz puan artırarak yüzde 18.00'a çıkarmasını bekliyoruz"

dedi.

Dünya'nın aktardığı habere göre, gelecek 2 haftadaki piyasa ve fiyat gelişmelerini TCMB'nin kararını etkileyebileceğini belirten JPMorgan, global risk iştahının daha da kötüleşmesi, daha güçlü emtia fiyatlarının ve zayıflamanın TCMB'yi daha keskin bir artırıma zorlayabileceğini belirtirken, risk iştahında toparlanma ve kısa vadeli fiyat dinamiklerinde iyileşmenin TCMB'yi daha az veya hiç faiz artırımı yapmamaya cesaretlendirebileceğini de vurguladı.

JPMorgan, TCMB'nin para politikasını gevşetmeye Eylül ayında başmasını beklemeye devam ettiklerini de belirtti.
Dünya
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