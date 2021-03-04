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Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 yaralı
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı.
|04 Mart 2021 22:22
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