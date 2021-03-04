1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 yaralı

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı.
 04 Mart 2021 22:22
+Aa- Yazdır
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 yaralı

Alınan bilgiye göre, Şırnak-Cizre kara yolunun 25. kilometresinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle askeri araç şarampole devrildi.

Araçta bulunan 11 asker, ambulanslarla Şırnak ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı.

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
Motosikletiyle kaza yapan uzman çavuş hayatını kaybetti
04 Mart 2021 20:06		 Antalya'da öğretmenin dairesi, alev alev yandı
04 Mart 2021 19:09
İletişim Başkanı Altun, basın müşavirleri ile bir araya geldi
04 Mart 2021 19:08		 3 aracın karıştığı kazada 2 ölü, 4 yaralı
04 Mart 2021 18:45
Hastane otoparkında silahlı kavga: İki güvenlik görevlisi yaralı
04 Mart 2021 17:40		 Öğretmenlerini görmek için okula gitti, duvarın altında can verdi
04 Mart 2021 16:36
5 katlı apartmanda yangın çıktı: 7 kişi kurtarıldı
04 Mart 2021 13:35		 'Köpeğime niye ilaç yazmıyorsun?' tartışması soruşturmaya dönüştü
04 Mart 2021 13:00
Göçükte mahsur kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
04 Mart 2021 12:06		 Camide yardım kutularındaki parayı çalan şüpheli yakalandı
04 Mart 2021 10:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:17 - Prof. Dr. Özkaya: Sürü bağışıklığı vaka düşmesinde etkili olabilir22:44 - Mahkeme, sokağa çıkma yasağı cezasını iptal etti!22:38 - DSÖ: Kadınlar, Kovid-19 ile mücadelede ön saflarda22:33 - Şehit 4 askerimizin kimliği belli oldu22:25 - Emsal karar: Boşanan anne, çocuğuna kendi soyadını verdi22:22 - Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 yaralı
22:20 - JP Morgan: TCMB, bu ay faiz artıracak22:10 - Dövizden çıkışlar sürüyor: Şirketler döviz satıyor!22:06 - ABD tahvil faizleri yeniden arttı. Dolar 7,60 TL'ye dayandı22:02 - Türkiye Semerkant'ta başkonsolosluk açıyor21:59 - Bakan Koca, 5 ilin valisi ve sağlık müdürü ile görüştü21:40 - TBMM'de 4 uluslararası anlaşma kabul edildi
21:35 - Vaka sayısı üç gündür 11 bin bandında seyrediyor21:32 - Tasarruf finansman şirketlerine denetim teklifi yasalaştı21:23 - Zoom tükenmişliği gerçekten var; İşte sebepleri ve çaresi21:20 - Prof. Dr. Çetin: Sivrisinek koronavirüs taşımıyor21:18 - Kırıma uğrayan helikopterin ilk görüntüsü
21:12 - Konya'da yine eğlence mekanı baskını; 162 bin lira ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Helikopter kazasında şehit sayısı 11'e yükseldi
Adalet Bakanlığı KPSS'siz 1500 personel alımı yapacak
Diyanet'in sözlü sınavına giren adayların torpil feryadı
MEB'den idari izinlere dair resmi yazı
Ümit Özdağ, çantalara onurunuzu sattınız deyip, İyi Parti'den istifa etti
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Elazığ 8. Kolordu Komutanı, helikopter kazasında şehit oldu
Türkiye'de ilk olacak! Bu il pazar günü tam kapanacak
Maskesiz kameraya takıldıysanız, artık ceza yazılabilecek
Vaka sayısının arttığı ilçede tüm okullarda eğitime ara verildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sevgi pıtırcığı 1
geçmiş başlıkları yeniden canlandırmak 3
BİP'in Acil Durum Butonu 1
hapşıran kişinin ağzını kapamaması 2
var 2
mesai bitirme çişi 1
homm bitkisel 1
tozun gizli hayatı 1
kış uykusu 1
Paulo Coelho 3
SON İLANLAR
Tokat Pazar Belediyesi 15 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş, Geçici 2 İşçi Alacak
Sivas Altınyayla Belediyesi İşçi Alım İlanı
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Siirt Atabağı Belediyesi geçici işçi alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 geçici işçi alacak
Bursa Kestel Belediyesi 30 geçici işçi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam