Şehit 4 askerimizin kimliği belli oldu
|04 Mart 2021 22:33
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ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLUYOR
11 askerin şehit olduğu 2 askerin de yaralandığı helikopter kazasında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.
AFYONKARAHİSAR'A DA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Yasin Evcin, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk, 29 yaşındaki Helikopter Teknisyen Kıdemli Astsubay Şükrü Karadirek'in şehadet haberini, Osmangazi Mahallesi'nde oturan baba İbrahim ve anne Şerife Karadirek'e ulaştırdı.
Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehit Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu olduğu bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.
AMASYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Kimliği belli olan diğer şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün, Amasya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Gül'ün acı haberi, memleketi Amasya'nın merkeze bağlı Doğantepe köyündeki ailesine ulaştı. Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi.
TRABZON'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in (36) Trabzon'un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Şehitlerden Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in Trabzon'un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli ve 1 erkek çocuk babası olan Kureş'in acı haberi memleketi Trabzon'u hüzne boğdu. Şehit Yüzbaşı Kureş'in naaşının ailesinin yaşadığı Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.
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