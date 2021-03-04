1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit 4 askerimizin kimliği belli oldu

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen 4 askerimizin ailelerine şehadet haberi verildi.
 04 Mart 2021 22:33
+Aa- Yazdır
Şehit 4 askerimizin kimliği belli oldu

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLUYOR

11 askerin şehit olduğu 2 askerin de yaralandığı helikopter kazasında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

AFYONKARAHİSAR'A DA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Yasin Evcin, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk, 29 yaşındaki Helikopter Teknisyen Kıdemli Astsubay Şükrü Karadirek'in şehadet haberini, Osmangazi Mahallesi'nde oturan baba İbrahim ve anne Şerife Karadirek'e ulaştırdı.

Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu olduğu bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.

AMASYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kimliği belli olan diğer şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün, Amasya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Gül'ün acı haberi, memleketi Amasya'nın merkeze bağlı Doğantepe köyündeki ailesine ulaştı. Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi.

TRABZON'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in (36) Trabzon'un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Şehitlerden Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in Trabzon'un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli ve 1 erkek çocuk babası olan Kureş'in acı haberi memleketi Trabzon'u hüzne boğdu. Şehit Yüzbaşı Kureş'in naaşının ailesinin yaşadığı Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Özkaya: Sürü bağışıklığı vaka düşmesinde etkili olabilir
04 Mart 2021 23:17		 Emsal karar: Boşanan anne, çocuğuna kendi soyadını verdi
04 Mart 2021 22:25
Prof. Dr. Çetin: Sivrisinek koronavirüs taşımıyor
04 Mart 2021 21:20		 Kırıma uğrayan helikopterin ilk görüntüsü
04 Mart 2021 21:18
Konya'da yine eğlence mekanı baskını; 162 bin lira ceza
04 Mart 2021 21:12		 Bitlis'te kaza yerine ulaşan vatandaş o anları anlattı
04 Mart 2021 21:10
Dilencinin üzerinden 14 bin lira çıktı
04 Mart 2021 20:19		 İstanbul depremi için korkutan istatistik!
04 Mart 2021 19:48
Devlet ve millet İzmir depreminin yaralarını el ele sardı
04 Mart 2021 19:46		 Terör mağduru aileler HDP İl binası önünde eylem yaptı
04 Mart 2021 19:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:17 - Prof. Dr. Özkaya: Sürü bağışıklığı vaka düşmesinde etkili olabilir22:44 - Mahkeme, sokağa çıkma yasağı cezasını iptal etti!22:38 - DSÖ: Kadınlar, Kovid-19 ile mücadelede ön saflarda22:33 - Şehit 4 askerimizin kimliği belli oldu22:25 - Emsal karar: Boşanan anne, çocuğuna kendi soyadını verdi22:22 - Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 yaralı
22:20 - JP Morgan: TCMB, bu ay faiz artıracak22:10 - Dövizden çıkışlar sürüyor: Şirketler döviz satıyor!22:06 - ABD tahvil faizleri yeniden arttı. Dolar 7,60 TL'ye dayandı22:02 - Türkiye Semerkant'ta başkonsolosluk açıyor21:59 - Bakan Koca, 5 ilin valisi ve sağlık müdürü ile görüştü21:40 - TBMM'de 4 uluslararası anlaşma kabul edildi
21:35 - Vaka sayısı üç gündür 11 bin bandında seyrediyor21:32 - Tasarruf finansman şirketlerine denetim teklifi yasalaştı21:23 - Zoom tükenmişliği gerçekten var; İşte sebepleri ve çaresi21:20 - Prof. Dr. Çetin: Sivrisinek koronavirüs taşımıyor21:18 - Kırıma uğrayan helikopterin ilk görüntüsü
21:12 - Konya'da yine eğlence mekanı baskını; 162 bin lira ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Helikopter kazasında şehit sayısı 11'e yükseldi
Adalet Bakanlığı KPSS'siz 1500 personel alımı yapacak
Diyanet'in sözlü sınavına giren adayların torpil feryadı
MEB'den idari izinlere dair resmi yazı
Ümit Özdağ, çantalara onurunuzu sattınız deyip, İyi Parti'den istifa etti
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Elazığ 8. Kolordu Komutanı, helikopter kazasında şehit oldu
Türkiye'de ilk olacak! Bu il pazar günü tam kapanacak
Maskesiz kameraya takıldıysanız, artık ceza yazılabilecek
Vaka sayısının arttığı ilçede tüm okullarda eğitime ara verildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Evangelista Torricelli 1
boyu 1.50 olan hatun 2
akılda kalan film replikleri. 6
anne 1
amonyak 1
Scooby Doo Ayı Yogi ve Kötüler yarışması 1
yunanistanda yaşanan deprem 1
eskişehirspor 1
kıyamet 4
Ekmeğe zam yapılması 4
SON İLANLAR
Tokat Pazar Belediyesi 15 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş, Geçici 2 İşçi Alacak
Sivas Altınyayla Belediyesi İşçi Alım İlanı
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Siirt Atabağı Belediyesi geçici işçi alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 geçici işçi alacak
Bursa Kestel Belediyesi 30 geçici işçi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam