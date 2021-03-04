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Prof. Özkaya: Sürü bağışıklığı vaka düşmesinde etkili olabilir

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, sürü bağışıklığının vaka düşmesinde etkili olabileceğini söyledi.
 04 Mart 2021 23:17
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Prof. Özkaya: Sürü bağışıklığı vaka düşmesinde etkili olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni normalleşme adımları açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan risk haritasında yer alan renklere göre kısıtlamalar değişebilecek. Bazı kısıtlamaların kalktığı Samsun'da ise vaka artış hızı tedirgin ediyor. VM Medical Park Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği'nden Prof. Dr. Şevket Özkaya ise "Sürü bağışıklığının aslında etkili olduğunu görüyoruz. Avrupa'da bununla ilgili veriler de var. Hastaneleri yoğunluktan kilitlemediğimiz ve sevdiklerimiz bu hastalıktan ölmediği sürece normalleşmeye geçebiliriz" dedi.

Türkiye'de nüfusun yüzde 9,46'sına sahip Karadeniz Bölgesi korona virüs rakamları göz önüne alındığında yüzde 24,58 gibi büyük bir fark ile en üst sırada yer alıyor. Paylaşılan risk haritasında ise Samsun çok yüksek riskli iller arasında yer buldu. Yeni normalleşmenin açıklanmasıyla birlikte kaldırılan bazı kısıtlamalar ve okulların açılması vaka artışını nasıl etkileyeceği sorusunu akıllara getirirken Prof. Dr. Şevket Özkaya sürü bağışıklığı konusuna dikkat çekti. Sürü bağışıklığının etkili olabileceğini belirten Prof. Dr. Özkaya, "Aşı gerçekten etkili ancak 'sürü bağışıklığı' denen kavramı ilk olarak İngiltere'de duymuştuk. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa birkaç gün önce sürü bağışıklığının da korona virüsü salgınını kontrol etmede etkili olduğunu söyledi. Herkes yasaklar kalktı, vakalar artacak diye bir panik içerisinde. Yaklaşık 3 aydır her yer kapalı. Ekonomik açıdan insanların bunalımı gerçekten kötü sonuçlar doğurabiliyor. Eğer biz dikkat edersek, yasaklar kalkmadan bu virüsün üstesinden gelebiliriz. Sürü bağışıklığının da aslında etkili olduğunu görüyoruz. Avrupa'da bununla ilgili veriler de var. Hastaneleri yoğunluktan kilitlemediğimiz ve sevdiklerimiz bu hastalıktan ölmediği sürece normalleşmeye geçebiliriz" diye konuştu.

"Çocukların taşıyıcılığı ailelere ekstra bir yük ve risk getirmeyecektir"

Anne ve babaların sosyal olarak yaşadıklarını ve gün içerisinde birçok yere gittiklerini ifade eden Prof. Dr. Özkaya, "Anne- babalar pazara gidiyorlar, işe gidiyorlar. Yani çocukların taşıyıcılığı ailelere ekstra bir yük ve risk getirmeyecektir. Sadece evde bulunan yaşlılar riskli grupta olacaklar. Yaşlılarımız da iyi bir program çerçevesinde aşılandılar zaten bir nebze korunmuş olacaklar. Çocukları okula göndermekte ekstra bir risk yok. Öğretmenlerimiz büyük risk altında oluyorlar ancak onların da aşılanmaları başladığı için güvence altında olacaklar. Çocukları güvenle okula gönderebilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Samsun'un kırmızılığı yüz kızartıcı bir tablo"

Samsun'un toplum dinamiklerine uyamadığını söyleyen Prof. Dr. Özkaya, "Kontrollü hayatımıza devam edemedik. 2 Şubat'ta vaka sayımızı çok aza düşürmüşken maalesef 2 Mart'ta yüz kızartıcı kırmızılığımızın arttığını görüyorsunuz. Önümüzdeki günler çok önemli çünkü eğer bu kırmızılığı normale getiremezsek, sadece hastanelere dolan vakalarla uğraşmak zorunda kalmayız aynı zamanda çok katı yasaklar da gelebilir. Belki günlerce, haftalarca tamamen kapanabiliriz. Sokağa çıkma yasağı tekrar ilan edilebilir, günlerce bu sürebilir. Eğer 'biz yasakları önemsemiyoruz, bizim için önemli değil' diyorsanız bir kötü basamak daha var. Gerçekten mutant virüsler herkesi etkiliyor. Bunun mutant olduğu kanıtlanmış, ülkemizde ve Karadeniz'de de. Sadece yasaklarla uğraşmak değil, sevdikleriniz kaybetmek zorunda da kalabilirsiniz. Kovid-19 pozitif olarak tedavi altındaki 70 yaşında bir hastamız 1 günde kötüleşti ve neredeyse kendisini kaybediyorduk. Eğer bu hastamız evde olsaydı, kaybetmiştik. Vaka sayısının azaltmak elimizde, bunun 2 yolu var: İlk olarak aşıdır. İkincisi ise kontrollü yaşama, maske, mesafe, hijyene dikkat etmektir" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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