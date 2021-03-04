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'Uzman personel' test sonuçları için zamanla yarışıyor

Sakarya'da, SEAH Kovid-19 Laboratuvarı'na getirilen numunelerde Kovid-19 olup olmadığını tespit etmek için PCR testi yapan uzman görevliler, sonuçları kısa sürede analiz ederek ilgili birimlere ulaştırıyor.
 04 Mart 2021 23:23
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'Uzman personel' test sonuçları için zamanla yarışıyor

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine (SEAH) Mikrobiyoloji ve Kovid-19 Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Köroğlu, AA muhabirine, koronavirüs (Kovid-19) tanısında birçok testin bulunduğunu, kendilerinin PCR yöntemini kullandıklarını söyledi.

Kovid-19'un RNA virüsü ve nükleik asitlerinin bulunduğunu belirten Köroğlu, "Bu, nükleik asitlerini aldığımız hastanın örneğinde var mı yok mu onu gösteriyoruz. Boğaz ve burun sürüntüsünde virüsün özel bir parçası, genetik bölgesi varsa bunu çoğaltarak görünür hale getiriyoruz, PCR dediğimiz bu. Virüsü temsil eden genetik bölge varsa örnek 'pozitif', yoksa 'negatif' diyoruz." ifadesini kullandı.

Köroğlu, kentin çeşitli yerlerinde sağlık personelince alınan örneklerin özel güvenlikli şartlarda laboratuvara getirildiğini ve burada kabulünün yapıldığını dile getirerek, liste oluşturulup PCR'a hazırlık aşamasına geçildiğini kaydetti.

Bu işlemin de 1 saat sürdüğünü, sonuçların analiz edilmesiyle pozitif ve negatif hastaların belirlendiğini anlatan Köroğlu, sisteme yüklenen verilerin uzman tarafından onaylanarak kısa sürede Sağlık Bakanlığının ekranı ve e-Nabız sistemine düştüğünü söyledi.

"En fazla 8-10 saatlik bir sürede sonucu çıkarmaya çalışıyoruz"

Sonuçları öğrenmek için var güçleriyle çalıştıklarını, gerektiğinde personel ve cihaz sayılarını artırdıklarını vurgulayan Köroğlu, en fazla 8-10 saatlik bir sürede sonucu vermeye gayret ettiklerini dile getirdi.

Köroğlu, numunenin alınması, örnek transfer merkezlerine götürülmesi, laboratuvara getirilmesi, hazırlık ve PCR aşamasının zaman aldığının altını çizerek, "Ondan sonra analiz ve onaylama süresi... Tabii ki zamanla yarışıyoruz, bir an önce yetiştirmeye çalışıyoruz. Örnek sayısı arttıkça süre uzayabiliyor." dedi.

Kentteki vaka artış oranlarına da dikkati çeken Köroğlu, şu uyarılarda bulundu:

"Toplu olarak bir arada bulunduğumuz sürelerin dikkat edilmeden geçirilmesi, kapalı ortamlarda özellikle maskelerin çıkarılması, bunun dışında temaslı bireylerin kendilerini bildirmemeleri... Bildirmeği zaman bizim gözümüzden kaçabiliyor. Ne oluyor? Bir hasta 5-10 hasta olarak 1 hafta sonra karşımıza çıkıyor. Bu bizim için en önemli kural. Bir kişinin pozitif çıktığı zaman kimlerle temasta olduğunun iyi taranması gerekiyor. Kurallara uymadığımızda vakaların artacağını bütün dünya biliyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uymamız gerekiyor. Yine maskenin doğu takılması gerekiyor, burnun altına indirildiğinde hiçbir koruyuculuğu kalmıyor."

"Kısa sürede sonuç vermeye çalışıyoruz"

SEAH Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Viroloji Uzmanı Dr. Hande Toptan da gerek filyasyon ekiplerinin temaslıları bulup izole edebilmesi, gerekse hastaların tedavisine başlanabilmesi için kısa sürede sonuç vermeye çalıştıklarını söyledi.

Sakarya'nın çok yüksek riskli şehir grubunda yer aldığını anımsatan Toptan, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.
Anadolu Ajansı
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