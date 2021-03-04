Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı
|04 Mart 2021 23:42
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Türkiye akşam saatlerinde gelen 11 şehit haberiyle yasa boğuldu. Kazada kaybettiğimiz askerlerin arasında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu açıkladı.
ONLAR ASKER DEĞİL KATİL!
Korgeneral Erbaş'ın şehit olduğu duyulur duyulmaz akıllara 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine gösterdiği tepki geldi.
Osman Erbaş, darbe girişimi gecesinde şehit edilen polis memurları Aytekin Kuru ve Sevda Güngör ile uzman çavuş Halit Yaşar Mine için düzenlenen törende sarf ettiği sözlerle her kesimden vatandaşın takdirini toplamıştı.
DHA MİKROFONUNU ALIP SÖYLEMİŞTİ
Erbaş, şehit ailelerine yönelirken gazetecilere dönüp, "Katilin asker olmadığını yazın. Katil asker değil, bunu böyle bilin" demişti.
Şehit yakınlarına sarılarak teselli eden Erbaş, başsağlığı dileklerini ilettikten sonra protokol bölümüne geçmiş, bu sırada DHA mikrofonunu eline alıp tepkisini şöyle dile getirmişti.
"Asker hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Bu katiller asker olamaz. Türk milletinin askeri katil olamaz."
FETÖ'CÜ KOMUTAN İÇİN VUR EMRİ VERDİ
Öte yandan 24, 25, 26. Dönem AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Osman Erbaş'ın FETÖ'cü Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal için vur emri çıkardığını hatırlattı.
Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz sonrası atandığı İstihbarat Başkanlığı'nda tarih yazdı" ifadesini kullandı.
SİHA'LARDA BÜYÜK PAY SAHİBİ
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, şehit Korgeneral Osman Erbaş'la ilgili bir paylaşım yaptı. Bayraktar sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Şehit Osman Paşamız ile 2010'da Doğubayazıt'ta Tugay Komutanıyken tanışmıştım. Mini İHA'larımızı operasyonlarda kullanacak personele eğitim vermek üzere davet etmişti. O dönemde doğudaki sınır karakollarını teker teker kendisiyle gezmiştik. Kalender, babacan, alçak gönüllü, herkesin ve tüm Mehmetçiğin sevdiği kahraman bir Komutanımızdı.
Yıllar içinde dostluğumuz hiç bitmedi. Milli S/İHA sistemlerimizin gelişiminde çok büyük desteği oldu. Ülkemizin dünyada S/İHA'ların kullanımında bu noktaya gelmesinde rolü çok büyüktü. En son TEKNOFEST ziyaretinde yüz yüze görüşüp alanı beraber gezmiştik. Gençlerin projelerini görüp ülkemiz adına çok mutlu olmuştu.
Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun Komutanım... Özlemini duyduğunuz şehadete kavuştunuz...
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik Komutanım...
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