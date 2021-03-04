Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Bitlis Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen Korgeneral Osman Erbaş, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında FETÖ'cü hainlere karşı direnişi örgütleyen komutanlardan biriydi. Erbaş, 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, "Türk askeri hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Onlar Türk askeri değil katil" sözleri ile darbecilere tepki göstermişti. Şehit düşen komutanımız Osman Erbaş'ın silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının kullanımında kaydedilen ilerlemede büyük pay sahibi olduğu da öğrenildi.
 04 Mart 2021 23:42
+Aa- Yazdır
Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Türkiye akşam saatlerinde gelen 11 şehit haberiyle yasa boğuldu. Kazada kaybettiğimiz askerlerin arasında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu açıkladı.

ONLAR ASKER DEĞİL KATİL!

Korgeneral Erbaş'ın şehit olduğu duyulur duyulmaz akıllara 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine gösterdiği tepki geldi.

Osman Erbaş, darbe girişimi gecesinde şehit edilen polis memurları Aytekin Kuru ve Sevda Güngör ile uzman çavuş Halit Yaşar Mine için düzenlenen törende sarf ettiği sözlerle her kesimden vatandaşın takdirini toplamıştı.

DHA MİKROFONUNU ALIP SÖYLEMİŞTİ

Erbaş, şehit ailelerine yönelirken gazetecilere dönüp, "Katilin asker olmadığını yazın. Katil asker değil, bunu böyle bilin" demişti.

Şehit yakınlarına sarılarak teselli eden Erbaş, başsağlığı dileklerini ilettikten sonra protokol bölümüne geçmiş, bu sırada DHA mikrofonunu eline alıp tepkisini şöyle dile getirmişti.

"Asker hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Bu katiller asker olamaz. Türk milletinin askeri katil olamaz."

FETÖ'CÜ KOMUTAN İÇİN VUR EMRİ VERDİ

Öte yandan 24, 25, 26. Dönem AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Osman Erbaş'ın FETÖ'cü Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal için vur emri çıkardığını hatırlattı.

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz sonrası atandığı İstihbarat Başkanlığı'nda tarih yazdı" ifadesini kullandı.

SİHA'LARDA BÜYÜK PAY SAHİBİ

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, şehit Korgeneral Osman Erbaş'la ilgili bir paylaşım yaptı. Bayraktar sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Şehit Osman Paşamız ile 2010'da Doğubayazıt'ta Tugay Komutanıyken tanışmıştım. Mini İHA'larımızı operasyonlarda kullanacak personele eğitim vermek üzere davet etmişti. O dönemde doğudaki sınır karakollarını teker teker kendisiyle gezmiştik. Kalender, babacan, alçak gönüllü, herkesin ve tüm Mehmetçiğin sevdiği kahraman bir Komutanımızdı.

Yıllar içinde dostluğumuz hiç bitmedi. Milli S/İHA sistemlerimizin gelişiminde çok büyük desteği oldu. Ülkemizin dünyada S/İHA'ların kullanımında bu noktaya gelmesinde rolü çok büyüktü. En son TEKNOFEST ziyaretinde yüz yüze görüşüp alanı beraber gezmiştik. Gençlerin projelerini görüp ülkemiz adına çok mutlu olmuştu.

Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun Komutanım... Özlemini duyduğunuz şehadete kavuştunuz...

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik Komutanım...
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Ömer Faruk Harman vefat etti
05 Mart 2021 00:49		 Oktay'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın eşi ve ablasına taziye telefonu
05 Mart 2021 00:20
Prof. Özkaya: Sürü bağışıklığı vaka düşmesinde etkili olabilir
04 Mart 2021 23:17		 Şehit 8 askerimizin kimliği belli oldu
04 Mart 2021 22:33
Emsal karar: Boşanan anne, çocuğuna kendi soyadını verdi
04 Mart 2021 22:25		 Prof. Dr. Çetin: Sivrisinek koronavirüs taşımıyor
04 Mart 2021 21:20
Kırıma uğrayan helikopterin ilk görüntüsü
04 Mart 2021 21:18		 Konya'da yine eğlence mekanı baskını; 162 bin lira ceza
04 Mart 2021 21:12
Bitlis'te kaza yerine ulaşan vatandaş o anları anlattı
04 Mart 2021 21:10		 Dilencinin üzerinden 14 bin lira çıktı
04 Mart 2021 20:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:37 - Denetim Elemanlarının Yolluk ve Diğer Ödemelerine dair Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği00:35 - İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliği değişti00:33 - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ek ders esaslarında değişiklik00:25 - 2020 yılı tarımsal desteklemelere dair kararda değişiklik yapıldı00:21 - TSK Kanunundaki değişiklikler Resmi Gazetede yayımlandı00:20 - Oktay'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın eşi ve ablasına taziye telefonu
00:06 - Üst öğrenim bitiren memurun terfi tarihi hangi halde değişir?00:05 - 5 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları23:59 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:59 - Kılıçdaroğlu'dan istifa eden CHP'li vekile ilişkin açıklama23:54 - Kayseri Valisi: Turuncudan kırmızıya dönüyoruz23:50 - F-16 savaş uçaklarının ömrünü uzatacak yeni proje
23:45 - Ucube FETÖ ilanına karşı dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı23:42 - Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı23:26 - Yeni Zelanda'da 8.1 büyüklüğünde deprem23:23 - 'Uzman personel' test sonuçları için zamanla yarışıyor23:20 - İtalya, Avustralya'ya AstraZeneca aşısının ihracatını engelledi
23:18 - Zonguldak Valisi: Mutasyonlu virüs her geçen gün artıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
TSK Kanunundaki değişiklikler Resmi Gazetede yayımlandı
Üst öğrenim bitiren memurun terfi tarihi hangi halde değişir?
5 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
Oktay'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın eşi ve ablasına taziye telefonu
2020 yılı tarımsal desteklemelere dair kararda değişiklik yapıldı
İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliği değişti
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ek ders esaslarında değişiklik
Denetim Elemanlarının Yolluk ve Diğer Ödemelerine dair Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
MFÖ 4
zaman değişir fıtrat değişmez 2
pasiflora 2
kestane şekeri 2
Orbital 1
Scooby Doo Ayı Yogi ve Kötüler yarışması 1
ankarada deniz olmaması 6
sarelle 1
böbrek taşı 7
abanmak 2
SON İLANLAR
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Atama Kurası İlanı
Tokat Pazar Belediyesi 15 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş, Geçici 2 İşçi Alacak
Sivas Altınyayla Belediyesi İşçi Alım İlanı
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 50 İşçi Alacak
İstanbul Sultangazi Belediyesi 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam