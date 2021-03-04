F-16 savaş uçaklarının ömrünü uzatacak yeni proje

Savunma Sanayii Başkanlığı Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasının ardından, Hava Kuvvetleri'nin gücünü korumak için önemli bir modernizasyon projesi başlattı. Proje kapsamında F-16 savaş uçaklarının ömrü 20 yıl uzatılacak. CNN TÜRK'ten Ahmet Türkeş hummalı çalışmaları yerinde izledi.

Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasının ardından, Savunma Sanayii Başkanlığı B planı devreye soktu ve 50 kişilik özel bir ekip hummalı bir çalışmaya girerek Savaşan Şahinler'in ömrünü 20 yıl uzatacak o modernizasyon için kolları sıvadı.

Proje kapsamında 2023 yılına kadar 35 adet F16 uçağının modernizasyon çalışmasının tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar sonunda F-16'lara 4.000 saatlik ek ömür sağlanmış olacak ve Çelik Kanatlar'ın 2041'e kadar havada kalması sağlanacak. F-16'lar daha sonrasında nöbeti Milli Muharip Uçak'a devredecek.